Навсегда останется 23-летним: в Бахмуте погиб дзюдоист Виталий Паращук. Фото

Еще одного юного защитника Украина потеряла в войне с оккупационной армией России. В боях за несокрушимый город-крепость Бахмут в Донецкой области погиб дзюдоист Виталий Паращук, которому было всего 23 года.

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О гибели воина сообщили на официальной Facebook-странице Министерства молодежи и спорта Украины. Жизнь Героя оборвалась 22 апреля.

Паращук был единственным ребенком в семье, с войны его не дождалась мама. На фронт в рядах украинской армии юный спортсмен отправился сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В ведомстве рассказали, что Виталий Паращук начал заниматься дзюдо с 9 лет. Он был одним из самых одаренных и успешных спортсменов в Украине, боролся за победы на областном, всеукраинском и международном уровнях.

Мужчина стал бронзовым призером чемпионата Украины, получив звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру талантливый спортсмен завоевал более 100 медалей.

В Федерации дзюдо Украины добавили, что в последний путь Виталия Паращука провели 26 апреля. Воина похоронили в Черновцах, на кладбище в Садгоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

Также стало известно, что в Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту Украины. 36-летний Вадим Закалист был родом из Харьковской области.