Не Bayraktar: какой дрон могли сбить над Киевом. Фото

После ликвидации дрона над Киевом в сети распространились обсуждения на тему того, что же это за беспилотник. Россияне утверждают, что якобы был сбит Bayraktar, который запустила Украина.

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OBOZREVATEL проанализировал все версии, всплывшие в сети. С большой вероятностью, это был российский разведывательный дистанционно-пилотируемый летательный аппарат "Корсар".

В интернете появилось множество комментариев от российских пользователей на тему того, что над Киевом был сбили дрон, который запустила сама Украина. А именно турецкий ударный оперативно-тактический БПЛА Bayraktar.

Но доказательств в пользу этой версии нет.

Кроме того, российские "эксперты" выдали и вторую версию – над Киевом якобы сбили китайский дрон Migun-5. Кто конкретно его запустил, они не указывают.

Также было высказано мнение о том, что это может быть израильский тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Однако, с большой вероятностью над Киевом был сбил российский БПЛА "Корсар". Внешне он похож на Bayraktar.

"Корсар" — это разведывательный беспилотник. Его разработку анонсировали ещё в 2009 году. Первые тесты дрона прошли в 2015 года. На вооружение армии РФ он должен был поступить в 2025 году. БПЛА может летать на расстояние до 200 км. Он имеет двухбалочное хвостовое оперение и толкающий винт. Максимальная скорость полёта "Корсара" составляет 150 км/ч. Автономное время полёта — 10 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 мая, в столице Украины прогремели многочисленные взрывы во время воздушной тревоги. Над Киевщиной было обнаружено несколько воздушных целей. В столице ПВО сбила вражеский дрон, его обломки стали причиной пожара.

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