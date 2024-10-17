Не до конца года: в WSJ раскрыли, когда у Украины будет полная эскадрилья истребителей F-16

До конца 2024 года Воздушные силы ВСУ вряд ли получат полную эскадрилью истребителей F-16 (20 самолетов). По предварительным данным, на такое количество самолетов Украина может рассчитывать лишь к средине 2025 года.

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Задержки в поставках истребителей связаны с переориентацией подготовки пилотов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соединенные Штаты Америки планируют сконцентрировать подготовку украинских пилотов F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Такое решение может отодвинуть на многие месяцы срок, когда Украина получит полную эскадрилью истребителей.

В США объясняют, что такое решение было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов со знанием английского языка. Также западные партнеры уверены, что младшие курсанты будут более открыты к западной учебе.

На данном этапе подготовка украинских пилотов к управлению F-16 проходит разных местах: на базе Моррис в штате Аризоне (США) и на военной авиабазе Дании в Скридструпе. По информации The Wall Street Journal, в настоящее время подготовку прошли около десятка украинских пилотов, большая часть из них сейчас уже находятся Украине. По словам западного чиновника, некоторые пилоты, начавшие обучение в Дании, не прошли программу.

Информированные источники WSJ отмечают, что у Украины скорее всего не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов) максимум до весны или лета 2025 года. На сегодняшний день 8 украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение на F-16 в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года.

Напомним, в Пентагоне заявили, что украинские пилоты должны свободно владеть английским языком. Только тогда будут спланированы и начнутся их учения на истребителях F-16 в США.

Как сообщал OBOZ.UA, после получения Украиной западных истребителей военный эксперт Александр Коваленко сразу подчеркнул: классических воздушных боев, как большинство представляет, между F-16 и его российскими антагонистами – не будет. Он пояснил, на что способны F-16 в украинском небе и какой у ВСУ появился козырь в борьбе с авиацией агрессора РФ.

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