В ходе саммита БРИКС в России премьер-министр Индии Моди и глава КНР Си Цзиньпин выразили призывы к прекращению эскалации в Украине и началу переговоров. Однако эти призывы являются явной лицемерной дипломатией, поскольку в реальности совершаются циничные действия.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он подчеркнул, что Украине следует помнить о циничной политике, которую некоторые крупные страны осуществляют в контексте войны в Украине.

Огрызко отметил, что после победы Украине следует сохранить в памяти великих "миротворцев", и это должно влиять на нашу внешнюю политику по отношению к ним, даже несмотря на возможные экономические интересы.

"Очевидна лицемерность, и здесь не надо ничего ждать необычного. Публично говорят правильные слова, а практически делаются циничные, позорные вещи. Это то, что мы наблюдаем, и то, о чем мы не должны забыть. Потому что война закончится, победа будет за нами, Россия терпит поражение, а после того мы будем очень тщательно спрашивать у наших дорогих уважаемых партнеров, почему же они занимали такую позорную позицию. И будем смотреть на то, что услышим в ответ. Но, по меньшей мере, мы не должны забыть эту циничную политику, которую проводят некоторые крупные страны. Это то, что должно определять потом и нашу политику в отношении их, несмотря на возможно даже какие-то экономические интересы", – подчеркнул Огрызко.

Напомним, на саммит БРИКС к российскому диктатору Владимиру Путину в Казань приехали глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидеры Ирана, Египта, ОАЭ и Эфиопии. Каждый из них имел свой интерес, прежде всего, финансовый. Однако как только Силы обороны Украины поставят точку на поле боя и выгонят российскую армию со своей территории, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, все они "перекрасятся".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что принятие декларации на второй день саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что РФ пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой так желает Кремль.

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