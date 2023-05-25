Не дожил 7 дней до 25-летия: в сеть попал последний бой молодого защитника Украины под Бахмутом. Видео

Защищая Украину, отдал жизнь молодой воин из Иванкова на Киевщине Иван Горенок, воевавший в рядах 24 отдельного штурмового батальона "Айдар". Защитник не дожил 7 дней до 25-летия.

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Последний бой воина, состоявшийся 17 мая под Бахмутом, попал на видео. Его опубликовал один из украинских Telegram-каналов.

"Родом из Иванкова, с начала вторжения кинулся в первых рядах добровольцем защищать страну... Искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная слава и память, брат", – отмечено в сообщении.

Всего неделю молодой воин не дожил до Дня рождения.

"Погиб мой любимый сыночек под Бахмутом, Горенок Иван Витальевич. 24 ОШБ "Айдар"... Сыночек, ты ровно неделю не дожил до своего 25-летия... Это невыносимая боль для всех нас. Почивай с миром. Теперь тебе не холодно, не страшно и не больно... Словно по живому разорвали грудную клетку и вырвали сердце, рашисты проклятые", – написала мама Героя Елена Горенок.

Авторы канала также опубликовали фрагмент боя на Бахмутском направлении, который, уверяют они, стал последним боем Ивана Горенок.

"На видео последний бой (не он снимает, но участвует в нем) нашего Защитника Горенка Ивана Витальевича, боец 24 ОШБ Айдар, которого 17 мая не стало под Бахмутом", – пишут они.

Мама погибшего воина в местной группе в соцсети также опубликовала кадры с последним боем своего сына.

"Мой сын погиб 17 числа, выжившие выложили видео его последнего боя... Часы, которые мне передали (единственную вещь), остановились на времени 14:09... Я хочу, чтобы вы все, кто выкладывает видео с гульками, танцами..и.т. д., увидели, какую цену за это платят... Чтобы вы запомнили, что, когда вы веселитесь на публику, тысячи матерей тихо умирают вместе со своими детьми. Слава вам, Герои, вечная Слава" – написала Елена Горенок.

Побратимы запомнят Ивана "Гирю" Горенка прирожденным воином, который никогда не отступал.

"Брат был настоящим бойцом и примером! Ни разу не давал заднюю и шел рядом. Погиб "Гиря" в результате артиллерийского обстрела после завершения штурма… контузия внутренних органов", – говорят о павшем Герое побратимы.

Напомним, под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник. Он отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны еще 26 апреля. Погиб воин в бою у населенного пункта Ступочки на Бахмутском направлении Донецкой области.

Первым о горькой потере сообщил отец Артема Анатолий Сальник. В городе он известен как фотограф. Однако с началом войны взял оружие в руки, чтобы защитить Родину от оккупантов, и продолжает это делать – отныне и за себя, и за павшего в бою сына.