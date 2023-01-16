Не хотели погибать на поле боя: ''мобиков'' из Дагестана обвинили в дезертирстве и ''шьют'' уголовные дела – СМИ

Российских мобилизированных из Дагестана обвинили в отказе от участия в боевых действиях и самовольном оставлении позиций. На данный момент проводится разбирательство и квалификация действий оккупантов.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", с автором которого связался один из мобилизованных военнослужащих 71 мсп 42 мсд 58 ОА (в/ч 16544, станица Калиновская, ЧР). Оккупант рассказал, что вместе с 40-ка своими сослуживцами 2 января находился под Марьинкой Донецкой области, где они попали под шквальный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

При этом вояки государства-агрессора были вооружены лишь стрелковым оружием и не имели средств связи. Оккупанты приняли решение об "отходе" с занимаемых позиций с целью сохранения жизней личного состава.

"По словам моего собеседника, малейшее промедление стоило бы жизней всего подразделения", – уточнил автор канала.

Когда оккупанты вернулись, командование обвинило их в трусости и вранье, мол, никакого обстрела не было и подразделение необоснованно оставило занимаемые позиции.

Напомним: ранее стало известно, что в России участились случаи дезертирства в армии. СМИ сообщали о поисках беглецов в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, а также Республике Калмыкия (РФ). В частности, к поискам троих беглецов в Астраханской области, была привлечена полиция.

В РФ дезертирство в период мобилизации наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в российской армии отправили "на подвал" мобилизованного, 25-летнего Романа Мартынова, из-за того, что он отказался воевать в Украине. Оккупанты пытали его и угрожали закопать заживо;

– Путин заявил, что украинские военные якобы расстреливают своих сослуживцев за попытку покинуть позиции, не предоставив никаких доказательств. В России же, по его словам, такого якобы не происходит.

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