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Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

Марина Петик
War
4 минуты
636
Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

В последние недели российские военные с особой жестокостью бомбят мирные кварталы украинских городов. Практически каждую ночь беспилотники, ракеты, многотонные КАБы разрушают жилые дома, больницы, школы. В результате гибнут целые семьи украинцев.

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Так, в понедельник, 11 ноября, российская баллистическая ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, разрушив целый подъезд. Под обломками погибли молодая мама и ее трое детей, младшей дочери было всего лишь два месяца.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибла почти вся семья

11 ноября российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге. От взрыва был разрушен целый подъезд. Под завалами погибла почти вся семья: 32-летняя мама Елена Кулик и ее трое детей – 10-летний Кирилл, Демид, которому было 2,8 года, а также 2-месячная Ульяна.

Чудом выжил лишь отец детей – 33-летний Максим Кулик. Он как раз вышел в другую комнату, пока Лена кормила младшую дочь.

Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

Сутки родные и близкие, а также многие жители города надеялись на то, что семья выживет, но чуда не произошло. Спасатели сначала нашли тело матери, потом двух старших детей, а вскоре и маленькую Ульяну.

Не хотели уезжать из родного города

Лена и Максим вместе были уже давно. В декабре 2013 года они сыграли свадьбу. Сохранились фото, где они счастливые отъезжают от той самой 5-этажки, которая почти через 11 лет будет разрушена ракетой российских оккупантов и похоронит под собой Лену и детей.

Как рассказала одна из одноклассниц, Лена успешно училась в школе.

Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

"Она была очень веселой, приветливой, отзывчивой. Я не помню, увлекалась ли она чем-нибудь в школе. Скорее всего, у нее и времени не было. Ее воспитывала только мама, они жили с бабушкой и дедушкой-инвалидом. И Лена каждый день после уроков спешила домой. Ей нужно было накормить бабушку и дедушку, помочь им, потому что мама работала", – вспоминает одноклассница.

После школы Лена пошла учиться в Криворожский национальный университет. После учебы работала в компании "Стіл Сервіс", дочернем предприятии АрселорМіттал Кривой Рог. Она была приемосдатчицей грузов и багажа железнодорожного цеха.

В последние годы находилась в декретном отпуске с двумя младшими детьми. В семье очень хотели девочку, и вот всего лишь два месяца назад у них появилась Ульяна.

Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

"Это была очень хорошая пара. Они везде были вместе! Они чудесная семья. Я лично их знала, да и полгорода их знают. У всех есть общие знакомые с ними. Все просто в шоке от этих грустных новостей. Как теперь ему жить без них… Я не знаю, какие слова могут утешить его и как поддержать его, если он потерял свое сердце", – написала Евгения Безименко.

Во время войны семья начала помогать бездомным людям, специально для них готовила обеды.

Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели
Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели
Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

Знакомая говорит, что семье советовали покинуть Кривой Рог, потому что тут очень часто россияне стреляют по жилым домам. С тремя детьми они могли выехать и в Европу все вместе. Но Лена говорила, мол, мы тут уже почти три года прожили, все живут – и мы будем.

Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

Россияне убивают каждую ночь

За последние несколько недель российские захватчики с особой жестокостью обстреливают жилые кварталы в разных украинских городах. Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Киев, Одесса, Сумы... Таким образом Россия сознательно терроризирует мирное население Украины.

В Запорожье 7 ноября россияне КАБом разрушили половину хрущевки, погибли 10 человек. Среди них была и семья Череповских: дедушка Александр и родители 5-летнего мальчика – Валентина и Павел.

Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

За жизнь ребенка сейчас борются врачи, он получил серьезные травмы и находится на искусственном дыхании.

Как рассказали соседи, Александр Череповской всю жизнь проработал автомехаником, чинил автомобили. Он был мастером на все руки, к нему часто обращались за помощью.

Павел тоже вырос в этом доме, говорят, что он был тихим и спокойным парнем. Женился на Валентине и вскоре у них родился сын.

Также тут погибла молодая мама, 27-летняя София, ее полуторагодовалый сын Адам, а также ее бабушка Татьяна Васильевна. Всего российская бомба убила 10 жителей этого дома.