Не хотели уезжать из родного города: в Кривом Роге российская ракета попала в дом и убила мать с тремя детьми, мужчину достали спасатели

В последние недели российские военные с особой жестокостью бомбят мирные кварталы украинских городов. Практически каждую ночь беспилотники, ракеты, многотонные КАБы разрушают жилые дома, больницы, школы. В результате гибнут целые семьи украинцев.

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Так, в понедельник, 11 ноября, российская баллистическая ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, разрушив целый подъезд. Под обломками погибли молодая мама и ее трое детей, младшей дочери было всего лишь два месяца.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибла почти вся семья

11 ноября российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге. От взрыва был разрушен целый подъезд. Под завалами погибла почти вся семья: 32-летняя мама Елена Кулик и ее трое детей – 10-летний Кирилл, Демид, которому было 2,8 года, а также 2-месячная Ульяна.

Чудом выжил лишь отец детей – 33-летний Максим Кулик. Он как раз вышел в другую комнату, пока Лена кормила младшую дочь.

Сутки родные и близкие, а также многие жители города надеялись на то, что семья выживет, но чуда не произошло. Спасатели сначала нашли тело матери, потом двух старших детей, а вскоре и маленькую Ульяну.

Не хотели уезжать из родного города

Лена и Максим вместе были уже давно. В декабре 2013 года они сыграли свадьбу. Сохранились фото, где они счастливые отъезжают от той самой 5-этажки, которая почти через 11 лет будет разрушена ракетой российских оккупантов и похоронит под собой Лену и детей.

Как рассказала одна из одноклассниц, Лена успешно училась в школе.

"Она была очень веселой, приветливой, отзывчивой. Я не помню, увлекалась ли она чем-нибудь в школе. Скорее всего, у нее и времени не было. Ее воспитывала только мама, они жили с бабушкой и дедушкой-инвалидом. И Лена каждый день после уроков спешила домой. Ей нужно было накормить бабушку и дедушку, помочь им, потому что мама работала", – вспоминает одноклассница.

После школы Лена пошла учиться в Криворожский национальный университет. После учебы работала в компании "Стіл Сервіс", дочернем предприятии АрселорМіттал Кривой Рог. Она была приемосдатчицей грузов и багажа железнодорожного цеха.

В последние годы находилась в декретном отпуске с двумя младшими детьми. В семье очень хотели девочку, и вот всего лишь два месяца назад у них появилась Ульяна.

"Это была очень хорошая пара. Они везде были вместе! Они чудесная семья. Я лично их знала, да и полгорода их знают. У всех есть общие знакомые с ними. Все просто в шоке от этих грустных новостей. Как теперь ему жить без них… Я не знаю, какие слова могут утешить его и как поддержать его, если он потерял свое сердце", – написала Евгения Безименко.

Во время войны семья начала помогать бездомным людям, специально для них готовила обеды.

Знакомая говорит, что семье советовали покинуть Кривой Рог, потому что тут очень часто россияне стреляют по жилым домам. С тремя детьми они могли выехать и в Европу все вместе. Но Лена говорила, мол, мы тут уже почти три года прожили, все живут – и мы будем.

Россияне убивают каждую ночь

За последние несколько недель российские захватчики с особой жестокостью обстреливают жилые кварталы в разных украинских городах. Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Киев, Одесса, Сумы... Таким образом Россия сознательно терроризирует мирное население Украины.

В Запорожье 7 ноября россияне КАБом разрушили половину хрущевки, погибли 10 человек. Среди них была и семья Череповских: дедушка Александр и родители 5-летнего мальчика – Валентина и Павел.

За жизнь ребенка сейчас борются врачи, он получил серьезные травмы и находится на искусственном дыхании.

Как рассказали соседи, Александр Череповской всю жизнь проработал автомехаником, чинил автомобили. Он был мастером на все руки, к нему часто обращались за помощью.

Павел тоже вырос в этом доме, говорят, что он был тихим и спокойным парнем. Женился на Валентине и вскоре у них родился сын.

Также тут погибла молодая мама, 27-летняя София, ее полуторагодовалый сын Адам, а также ее бабушка Татьяна Васильевна. Всего российская бомба убила 10 жителей этого дома.