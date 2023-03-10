''Не могут наверстать даже через производство'': в ГУР рассказали, сколько ''Калибров'' осталось у России

У государства-агрессора России остались "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. В частности, ракет типа "Калибр" у оккупантов осталось лишь 7% от количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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Даже через производство такие расходы в РФ наверстать не могут. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, 10 марта.

По его словам, на массированный ракетный обстрел Украины 9 марта Россия потратила ракеты, которые могла произвести за месяц. Оккупанты хоть и продолжают ракетные удары по украинским городам, но теперь они вынуждены учитывать дефицит ракетного вооружения.

Для этой атаки, которую к слову в Кремле назвали "ударом возмездия", российские захватчики целый месяц накапливали вооружение, в том числе работали производства.

Интервал между обстрелами связан с тем, что оккупанты пытаются наверстать расходы боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, которое было в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже через производство тех расходов", – заявил Юсов.

В Генштабе ВСУ отметили, что во время массированной атаки 9 марта ВС РФ запустили 95 ракет разного базирования, 34 ракеты были уничтожены Силами обороны.

В частности захватчики выпустили 28 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 20 "Калибров", шесть противокорабельных Х-22, столько же гиперзвуковых Х-47 "Кинжал", а также две сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31П, шесть управляемых Х-5 и не менее 13 из зенитно-ракетных комплексов С-300.

В ISW считают, что массированными ракетными ударами по Украине 9 марта Россия пыталась достичь целей кремлевской пропаганды, но получить "эффект" не удалось. Очередная атака не подорвет волю украинцев к борьбе и не улучшит позиции оккупантов на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам "Укрэнерго", РФ выпустила более тысячи ракет и дронов по энергосистеме Украины. Из них более 200 достигли цели. Несмотря на это, энергосистеме все же удалось устоять – во многом благодаря уже имеющимся запасам оборудования.

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