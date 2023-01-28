Не может быть никаких табу в поставах оружия для защиты от террора: Зеленский призвал передать Украине ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал партнеров предоставить нашим Вооруженным силам дальнобойные ракеты для защиты от российского террора. В частности, речь идет об американских баллистических ракетах ATACMS и других подобных боеприпасах.

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Они помогли бы защитить украинские города и села от атак РФ, которые ежедневно уносят жизни мирного населения. Об этом Зеленский сказал в субботу, 28 января, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал о том, как сегодня россияне ударили из комплексов С-300 по городу Константиновка в Донецкой области. Враг убил трех людей, еще 14 получили ранения.

"Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства", – говорит гарант.

Президент подчеркнул, что прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы украинских военных обеспечили необходимыми ракетными силами. Тогда у террористов не было бы ощущения безнаказанности.

"Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города. Спасибо всем в мире: политикам, общественным деятелям, журналистам и обычным людям, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора", – сказал Зеленский.

Украинский лидер пообещал, что власти сделают все, чтобы партнеры Украины сделали возможным жизненно необходимые поставки ВСУ дальнобойных ракет. Именно они позволят защитить жизнь гражданского населения в таких городах, как Константиновка и Харьков.

Глава государства поблагодарил каждого нашего воина, который защищает украинские позиции и уничтожает оккупантов на фронте. Сегодня он отметил подразделения, которые наиболее результативно защищают от врага Донетчину.

"Это 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады – спасибо за стойкость и отражение российских штурмов! Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад – спасибо за точность! 92-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам, ребята!" – сказал президент.

Он также выразил благодарность всем, кто каждый день и каждую ночь дает для Украины необходимый результат! И подчеркнул, что на каждый российский обстрел наши военные обязательно ответят.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что для успешного контрнаступления украинским защитникам нужно 300-500 танков. Именно такое количество техники может переломить ситуацию на фронте.

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