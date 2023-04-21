'Не нагнетаем': в Китае сделали новое заявление о войне в Украине и выступили против 'барьеров'

В Китае заявили, что своими действиями, они не хотят "нагнетать ситуацию" в Украине, а стремятся урегулировать конфликт и дойти до мирного решения. В то же время, Министерство иностранных дел Китая заявило, что в отношения страны с Россией не имеет права вмешиваться ни одна страна.

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Об этом заявил 21 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган, пишет The Guardian. О позиции Китая по поводу войны в Украине, Цинь высказался на форуме Lanting в Шанхае.

Министр рассказал, что Китай выступает за мирное разрешение международных конфликтов путем выстраивания диалога между сторонами. Также он заявил, что Китай не планирует участвовать в большой конкуренции за власть и добавил, что страна выступает против строительства стен и барьеров, которые могут прервать международные цепи поставок.

В то же время 21 апреля представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией.

Так, на брифинге Вэньбинь сделал замечание к прессе, когда его попросили прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен, что "безграничное" партнерство Китая с Россией свидетельствует о том, что Китай несерьезно относится к прекращению войны в Украине.

Ранее Китай заявил, что готов сотрудничать с Россией и миром по урегулированию "кризиса в Украине". В Пекине сообщили, что для этого будут вести переговоры с международным сообществом.

Напомним, что Китай изучает ошибки России в развязанной ею войне против Украины, чтобы не повторять их в будущем. Для китайской армии война в Украине стала "испытательным полигоном", поэтому китайские военные и аналитики тщательно анализируют происходящее.

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