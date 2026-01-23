'Не реагировал на требования': на Закарпатье водитель бросил автобус с пассажирами на границе из-за розыска ТЦК и сбежал в Словакию

На Закарпатье водитель автобуса бросил транспортное средство и скрылся в сторону Словакии. Причиной побега, во время которого мужчина не захватил даже собственные документы, стало то, что он находился в розыске ТЦК.

Рейсовый автобус и люди, возвращавшиеся в нем домой, в Украину, остались в нейтральной полосе, остановить беглеца пограничники не смогли, чтобы не подвергать себя и людей опасности. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Что известно

В Западном региональном управлении ГСПУ рассказали: разыскиваемого ТЦК водителя заметили на пункте пропуска "Ужгород": он управлял рейсовым автобусом, который возвращался из-за границы в Украину.

"Рейсовый автобус сообщением "Кошице – Свалява" направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Во время проверки документов пограничный наряд обнаружил, что водитель транспортного средства, 49-летний гражданин Украины, находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберег". Опасаясь задержания, водитель вернулся в автобус, развернул его в обратном направлении и двинулся на скорости в сторону границы", – говорится в официальном сообщении.

Журналист Виталий Глагола, пообщавшийся со свидетелями событий, уточнил: произошло это около 16:00 22 января на пункте пропуска Ужгород-Вишне Немецкое. Когда пограничники выяснили, что водитель автобуса, следовавшего из Словакии, находится в розыске, они вызвали на место полицию.

Однако дальше, подчеркнул Глагола, события развивались очень быстро. Сначала водитель закрылся в автобусе, тогда сдал назад – и пролетел мимо пограничника, который "не успел поднять барьер".

В ГПСУ утверждают, что упомянутый пограничник едва не попал под колеса автобуса.

"Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, впрочем мужчина не реагировал на законные требования военнослужащего и совершил попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден прекратить свои действия. В то же время, пограничники оперативно применили средства для принудительной остановки транспортных средств на выезде из пункта пропуска. Благодаря быстрому реагированию им удалось предупредить попытку прорыва автобуса через границу и сохранить свои жизни", – указано в официальном сообщении.

По данным Глаголы, произошло это возле зоны duty free между украинскими и словацкими пограничниками. Поняв, что убежать на колесах ему не удастся, водитель просто бросил автобус с пассажирами на нейтральной полосе и убежал в сторону Словакии.

Уклонист так спешил, что бросил на украинской стороне границы все свои документы.

"Действия водителя представляли опасность не только для военнослужащих, но и для людей, которые в то время пересекали границу. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции. О происшествии также сообщено Пограничную полицию Словакии", – отметили в ГПСУ.

Глагола добавил, что мужчина находится у словацких пограничников, однако пойдет ли Словакия на передачу беглеца украинским правоохранителям, пока неизвестно.

Также журналист отметил, что водителем-беглецом оказался гражданин Украины Юрий Иванюк. Он находился за рулем автобуса марки Setra с регистрационным номером АО6744ИС.

Ранее OBOZ.UA писал, что 21 января стало известно, что польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной. Одна из акций запланирована возле пункта пропуска "Долгобичув – Угринов" на границе с Украиной, поэтому пересечение границы там 23 января будет затруднено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!