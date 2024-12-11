'Не считают людьми': родственники ликвидированных наемников ППК 'Вагнер' пожаловались, что их бросили с выплатами. Видео

Родственники ликвидированных наемников частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в котором заявили об обмане со стороны властей. Они жалуются, что обещанные компенсации и льготы остаются невыполненными, а к ним относятся как к людям второго сорта.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра". Родственники заявляют, что вместо выполнения обещаний государство "бросило их на произвол судьбы".

Жалуются, что обещанные миллионные компенсации остаются только на бумаге, а чиновники игнорируют их обращение. В видео звучат слова о том, что погибших наемников и их семьи больше "не считают людьми". Выражая свое возмущение, они подчеркнули, что чувствуют себя преданными.

"Мартышкин труд. Все в точности, как мы и предупреждали – у России уже нет денег, чтобы выплачивать щедро миллионные компенсации такому количеству погибших. Нужно платить живым – тем, от кого еще может быть польза. А какая польза от мертвых и калек? Разумеется, на них есть смысл экономить прежде всего. Все обещанные выплаты и льготы необходимы только для того, чтобы заманить сейчас на фронт больше пушечного мяса. Выполнять эти обязательства бюджет не сможет", – пишут авторы канала.

Ранее родственники пропавшего на войне в Украине оккупанта пожаловались, что Россия бросила их с выплатами. 41-летний россиянин Михаил Пьянковский подписал контракт 1 июня 2024 года, а уже через несколько дней его отправили на передовую.

В российском Башкортостане родственники оккупантов устроили "протест", требуя от диктатора Путина не бросать их мужчин в штурмы. Мол, еще во время мобилизации им обещали, что они будут служить где-то в тыловых районах, а оказалось – в мясорубке.

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