Не случайность: в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию

В пятницу, 19 сентября, российские истребители МиГ-31 с выключенными транспондерами нарушили воздушное пространство Эстонии. В воздух подняли итальянские истребители F-35, задействована была также авиация Швеции и Финляндии, а Эстония начала консультации в соответствии со статьей 4 Договора НАТО.

Подобными акциями Россия пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

О нарушении воздушного пространства Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайнлоо (около 81 километра к юго-востоку от Хельсинки) тремя российскими истребителями МиГ-31 накануне сообщили в эстонском Генеральном штабе. Над страной самолеты агрессора находились около 12 минут.

В ГШ Эстонии подчеркнули, что российские самолеты не имели опубликованных планов полетов, а транспондеры были отключены, поэтому связаться с российскими пилотами эстонские диспетчеры не могли.

На очередное вторжение России в свое воздушное пространство в НАТО отреагировали поднятием в воздух итальянских F-35 (они базируются в Эстонии в рамках операции "Восточный страж"). Свои самолеты быстрого реагирования поднимали и Швеция и Финляндия.

Как рассказал представитель Армии обороны Эстонии майор Таави Каротамм, российские МиГ-31 пролетели параллельно эстонской границе с востока на запад и вошли в воздушное пространство Эстонии на глубину менее 10 километров.

Каротамм добавил, что истребители финских ВВС и итальянские F-35 сопровождали российские самолеты из воздушного пространства Эстонии в Калининградскую область.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это уже четвертый случай нарушения Россией воздушного пространства Эстонии в 2025 году: это происходило вблизи острова Вайндлоо 2 июня и 7 сентября текущего года, а к юго-западу от острова вблизи Юминды россияне залетали 13 мая.

Цахна назвал вторжение 19 сентября с участием трех истребителей "беспрецедентно дерзким".

Реагировать на российскую провокацию в Эстонии решили по польскому примеру. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что страна начала консультации в соответствии со статьей 4 Договора НАТО. В этой статье 4 указано, что государство-член НАТО может созвать встречу для консультаций по любому вопросу, в котором "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой стороны находится под угрозой", и что государствам-членам рекомендуется отреагировать на ситуацию.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс немедленно отреагировал на вторжение России и перехватил российские самолеты. Она назвала действия РФ еще одним примером "безрассудного поведения России" и способности НАТО реагировать на такое поведение.

Разделяет это мнение и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который заявил, что блок быстро и решительно отреагировал на вторжение России в рамках операции "Восточный страж".

"ISW продолжает считать, что Россия намеренно пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения в надежде применить полученный опыт к возможным будущим конфликтам против альянса НАТО", – отметили аналитики.

