'Не соответствует действительности': в ВСУ опровергли информацию о захвате села Колодязи войсками РФ

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский, подчеркнув, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

В комментарии Укринформу Бельский отметил, что российские захватчики неоднократно пытались занять этот населенный пункт, однако украинские подразделения дают достойный отпор и держат оборону.

Он добавил, что противник не прекращает попыток обойти Колодязи с юга, а также осуществляет штурмовые и инфильтрационные действия с востока и севера, чтобы проникнуть в село.

Ситуация на Лиманском направлении остается напряженной. С приближением активных боевых действий большинство местного населения эвакуировано, а значительная часть домов уничтожена ударами КАБов, артиллерии и FPV-дронов российских сил. За прошедшие сутки враг также пытался продвинуться в районах Грековки, Торского, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Среднего и Ставки.

Основная цель российских войск на этом направлении – захват или обход Лимана с последующим прорывом и взятием под контроль Славянска. Подразделения Вооруженных сил Украины, отражая штурмовые действия и уничтожая группы противника, не дают оккупантам возможности выйти даже на окраины Лимана или обойти его с севера или юга.

Ситуация на фронте за прошедшие сутки

За 11 сентября на фронте зафиксировано 195 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, из них 60 – на Покровском направлении.

Восточное направление остается одним из самых горячих на фронте – с начала суток зафиксировано 82 боевых столкновения с российскими войсками.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, наибольшая активность противника наблюдается на Южно-Слобожанском, Северском, Покровском и Новопавловском направлениях. В частности, на Южно-Слобожанском произошло девять столкновений в районе Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, две атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боя, а всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки. Также на Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений, четыре из них продолжаются в районе Колодязов и в направлении Шандриголово и Ставки.

