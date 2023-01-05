''Не так там все спокойно'': в ОК ''Юг'' рассказали, почему оккупанты начали активно готовиться к обороне в Крыму

Подразделения ВС РФ имеют значительные повреждения мест базирования на южном направлении. Поэтому они пытаются отодвинуться как можно дальше от фронта.

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Это касается и тех оккупантов, которые засели в Крыму и под звуки "бавовны" начали активно укреплять свою оборону. Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу".

"Оккупанты обустраивают себе существенные рубежи обороны глубже в направлении Крыма. Наверное, именно поэтому им поддувает с полуострова. Не так там все спокойно. Мы просто лишний раз напомнили, что Крым – это Украина. Мы боремся за каждый клочок нашей земли", – отметила она.

Так, сейчас захватчики готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Во временно оккупированном Крыму они активно строят систему траншей. В частности, южнее Армянска.

"Несомненно, россияне верят в силу своей обороны, но по сути и содержанию больше верят в ВСУ", – пояснила спикер ОК "Юг".

Напомним: аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк опубликовал спутниковые фото, показавшие, что войска РФ в Крыму вырыли новые траншеи в 10 км от Херсонщины. По его словам, враг переживает из-за успехов ВСУ на фронте, поэтому снова принялся укреплять административную границу временно оккупированного полуострова.

Тем временем в Крыму участились случаи "бавовны" на военных объектах оккупантов, также там регулярно сообщают о работе ПВО. На фоне этого жителям полуострова начали раздавать "инструкции", как себя вести при воздушной тревоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР МО, оккупанты разместили в Крыму носители ядерного оружия наземного, воздушного и морского базирования. Один из военных объектов полуострова захватчики готовили для хранения такого вооружения, но были ли эти работы завершены, неизвестно.

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