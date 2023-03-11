Не только ракеты: в Воздушных силах заявили, что Patriot и SAM/T смогут сбивать российские самолеты

Украинские войска уже в предвкушении поступления первых систем противовоздушной обороны Patriot и SAM/T от западных партнеров. Их прицельность с радиусом действия 150 км помогут не только сбивать баллистические ракеты врага, но и противостоять деятельности российской авиации на больших расстояниях.

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Прежде в арсенале наших военных не было таких ресурсов для поражения целей противника. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона UA Разом.

"Patriot хорош не только в плане уничтожения баллистических ракет. Это комплекс дальнего радиуса действия. К сожалению, у нас нет таких дальнобойных зенитных ракетных систем. Основные комплексы у нас – это Бук-М1 с дальностью 40 километров, С-300 с дальностью 75 километров", – подчеркнул он.

Игнат добавил, что эти комплексы, а также боевая авиация в пользовании украинской армии позволят отбросить самолеты оккупантов подальше от наших границ. Это ключевая функция военной техники с дальностью поражения до 150 км.

Напомним, ЗРК Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов. Сбивать им более мелкие цели, такие как беспилотники тактического уровня, нерационально, ввиду того, что стоимость пуска одной ракеты Patriot составляет 3 млн долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование Объединенных сил ВС Украины показало работу мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Главным преимуществом по сравнению со стационарными комплексами называют быстрое развертывание и способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения противника.