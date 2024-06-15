Не только Украина: посол США назвала страны, для которых Россия представляет серьезную угрозу

Империалистическая Россия является наибольшей угрозой не только Украине, но и другим своим соседям. Если бы не самоотверженная борьба украинцев с агрессором, не их противостояние попыткам Москвы взять под контроль Черное море, с российской угрозой столкнулись бы Молдова, Румыния, Турция и Болгария.

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Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк. Она выступила на Черноморском форуме безопасности, который проходит в Одессе.

"Мы видим Одессу, за которую весь украинский народ не прекращает бороться, несмотря на попытки России взять под контроль Черное море. Россия – это самая большая угроза не только Украине, но и Молдове, Румынии, Турции и Болгарии. И если бы РФ имела успех в Украине — эти страны также столкнулись бы с империалистическим и разрушительным соседом", – сказала она.

Бринк отметила, что Соединенным штатам известно о постоянных российских атаках на Одессу и почти ежедневных обстрелах ракетами и дронами гражданской инфраструктуры города. Она подчеркнула, что своими атаками на гражданские порты и суда Россия пытается превратить продовольствие в оружие.

"Мы знаем о постоянных атаках на Одессу. Мы видим, что Одесса борется, несмотря на попытки России взять под контроль регион... Россия пытается превратить продовольственные товары в оружие", - сказала Бринк.

Посол добавила, что партнеры видят прогресс с установлением гуманитарного коридора.

Бриджит Бринк сказала, что поражена тем, как украинской армии удалось "выдавить" корабли России из определенной части Черного моря.

"Около 1850 судов вышли из портов Украины и перевезли тысячи тонн разных грузов. Коридор обеспечивает экономическую устойчивость Украины и возможность восстановления… Я чувствую экономическую жизнестойкость Одессы, работают порты, бизнес…", – отметила Бринк.

Отметим, что в Одессе 14-16 июня проходит международный Black Sea Security Forum, главная тема которого – ситуация в Черноморском регионе, который стал ареной самого ожесточенного геополитического противостояния. Участники мероприятия обсуждают вопросы безопасности в Одесской области и в Черном море, в частности продовольственную, экологическую, энергетическую и логистическую безопасность.

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