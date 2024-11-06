'Не умолкает канонада артиллерии': в сети показали, как выглядит изуродованный врагом Часов Яр. Видео

Уже несколько месяцев подряд идут ожесточенные бои за город Часов Яр на Донетчине. В течение всего этого времени россияне беспощадно обстреливают населенный пункт из артиллерии и других вооружений.

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Россияне умудрились превратить Часов Яр в еще один практически мертвый город, на руинах которого украинские воины продолжают держать оборону. Как выглядит Часов Яр сейчас, показали бойцы 18 Славянской бригады Национальной гвардии Украины, участвующие в обороне этого населенного пункта.

"Часов Яр — город, который оккупанты пытаются захватить уже не один месяц. Здесь не умолкает канонада артиллерии, а между изуродованными зданиями и машинами ощущается тяжелый запах гари и пороха", – отметили в Министерстве внутренних дел Украины, выложив жуткие кадры из Часова Яра в своем официальном Telegram-канале.

На опубликованном видео видны разрушенные многоэтажки, в стенах которых зияют гигантские дыры, частные дома, превращенные обстрелами оккупантов в груды строительного мусора, улицы, устланные битым кирпичом, кусками металла и "скошенными" артиллерийскими снарядами деревьями.

Город выглядит практически мертвым, однако в нем до сих пор вгрызаются в землю украинские воины, которые не дают захватчикам повесить на развалинах разрушенных зданий российские триколоры и продвигаться дальше в глубь Украины.

Напомним, в середине октября СБУ задержала предателя, который во время боевза Часов Яр наводил артиллерию врага на свою бригаду ВСУ. Им оказался 22-летний контрактник, оператор беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины, он в 2023 году был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.