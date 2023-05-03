Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

На Черниговщине попрощались с 14-летним подростком Валентином Мехедом, которого 1 мая убила российская авиационная бомба. Мальчик не успел добежать до дома всего несколько метров, когда осколок попал ему в шею. Ранение оказалось смертельным.

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Бомба упала возле школы

1 мая 14-летний Валик Мехед вместе с отцом возвращался домой в селе Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области. Они были уже совсем недалеко, когда в небе послышался страшный гул, а затем раздался взрыв. Российские оккупанты запустили КАБы (управляемые авиационные бомбы с крыльями. – Ред.) с истребителей со стороны Брянской области.

Одна авиабомба упала рядом с отцом и сыном на территории не работающей школы. Когда дым немного рассеялся, отец увидел Валика, у него шла кровь. Осколок попал в шею мальчика, ранение было смертельным.

"Валик был самым младшим ребенком в семье. У него есть еще два старших брата, оба сейчас на фронте, защищают Украину", – рассказал нам староста села Лизуновка Михаил Лелетко. Он как раз ехал на прощание с подростком.

Сам погибший школьник гордился своими братьями, выставлял их фото в военной форме на своей страничке в Instagram.

Парень рос в простой семье

Школа в селе давно уже не работает из-за опасности обстрелов со стороны России. Дети ездят на учебу в другое село – Печенеги. Там Валик как раз заканчивал 8-й класс.

Учителя говорят о нем как об очень отзывчивом и веселом парне.

"Помню первое знакомство с Валиком в третьем классе. Блондин с шикарными глазами и сияющей улыбкой. Он был моим учеником в 2017 году. Навсегда запомню его таким. Невероятная боль", – поделилась своим воспоминаем учительница Татьяна Попова.

Учителя отмечают, что Валик особенно не выделялся в учебе, но любил спорт, играл в футбол, всегда помогал, если его просили о чем-то.

"Он рос в простой семье. Мама у них занимается домашним хозяйством, а отец ездит на заработки в Киев", – добавляет староста.

Обстрелы на Черниговщине усилились

В селе рассказывают, что обстрел 1 мая был первым за все время. Часто они слышали взрывы в соседних селах, а чтобы авиабомбы прилетели к ним – это первый раз.

Второй КАБ лег неподалеку от школы, в огороде одного из частных домов. Само строение практически разрушено. Всего пострадало три десятка двуквартирных жилых домов, два дома уже не подлежат восстановлению.

"В последнее время оккупанты словно взбесились. Ночью летели ракеты, а днем ведут стрельбу из минометов, часто запускают вот эти авиационные бомбы. Бывает, что их самолеты зависают там, за нашу границу не заходят. А бывает, что зависают прямо над нашими селами, выпускают бомбы и разворачиваются, летят назад", – рассказывает местный житель Михаил.

Это подтверждает и глава ОВА Вячеслав Чаус. "Новогород-Северщина, Семеновка. В последние дни увеличились обстрелы населенных пунктов Черниговского приграничья. Россия – террорист. Этот террорист убивает наших людей, разрушает наши дома, уничтожает лесные хозяйства и торфяные заводы", – написал Чаус в своем Telegram-канале.

После каждого обстрела на Черниговщине бывают убитые – когда один мирный житель, а когда сразу два – четыре человека. В последние месяцы россияне все чаще и чаще терроризируют приграничные села и города этой области.