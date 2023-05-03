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Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

Марина Петик
War
3 минуты
2,5 т.
Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

На Черниговщине попрощались с 14-летним подростком Валентином Мехедом, которого 1 мая убила российская авиационная бомба. Мальчик не успел добежать до дома всего несколько метров, когда осколок попал ему в шею. Ранение оказалось смертельным.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Бомба упала возле школы

1 мая 14-летний Валик Мехед вместе с отцом возвращался домой в селе Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области. Они были уже совсем недалеко, когда в небе послышался страшный гул, а затем раздался взрыв. Российские оккупанты запустили КАБы (управляемые авиационные бомбы с крыльями. – Ред.) с истребителей со стороны Брянской области.

Одна авиабомба упала рядом с отцом и сыном на территории не работающей школы. Когда дым немного рассеялся, отец увидел Валика, у него шла кровь. Осколок попал в шею мальчика, ранение было смертельным.

"Валик был самым младшим ребенком в семье. У него есть еще два старших брата, оба сейчас на фронте, защищают Украину", – рассказал нам староста села Лизуновка Михаил Лелетко. Он как раз ехал на прощание с подростком.

Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

Сам погибший школьник гордился своими братьями, выставлял их фото в военной форме на своей страничке в Instagram.

Парень рос в простой семье

Школа в селе давно уже не работает из-за опасности обстрелов со стороны России. Дети ездят на учебу в другое село – Печенеги. Там Валик как раз заканчивал 8-й класс.

Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

Учителя говорят о нем как об очень отзывчивом и веселом парне.

"Помню первое знакомство с Валиком в третьем классе. Блондин с шикарными глазами и сияющей улыбкой. Он был моим учеником в 2017 году. Навсегда запомню его таким. Невероятная боль", – поделилась своим воспоминаем учительница Татьяна Попова.

Учителя отмечают, что Валик особенно не выделялся в учебе, но любил спорт, играл в футбол, всегда помогал, если его просили о чем-то.

Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

"Он рос в простой семье. Мама у них занимается домашним хозяйством, а отец ездит на заработки в Киев", – добавляет староста.

Обстрелы на Черниговщине усилились

В селе рассказывают, что обстрел 1 мая был первым за все время. Часто они слышали взрывы в соседних селах, а чтобы авиабомбы прилетели к ним – это первый раз.

Второй КАБ лег неподалеку от школы, в огороде одного из частных домов. Само строение практически разрушено. Всего пострадало три десятка двуквартирных жилых домов, два дома уже не подлежат восстановлению.

Не успел добежать до дома несколько метров: российская бомба убила школьника на Черниговщине

"В последнее время оккупанты словно взбесились. Ночью летели ракеты, а днем ведут стрельбу из минометов, часто запускают вот эти авиационные бомбы. Бывает, что их самолеты зависают там, за нашу границу не заходят. А бывает, что зависают прямо над нашими селами, выпускают бомбы и разворачиваются, летят назад", – рассказывает местный житель Михаил.

Это подтверждает и глава ОВА Вячеслав Чаус. "Новогород-Северщина, Семеновка. В последние дни увеличились обстрелы населенных пунктов Черниговского приграничья. Россия – террорист. Этот террорист убивает наших людей, разрушает наши дома, уничтожает лесные хозяйства и торфяные заводы", – написал Чаус в своем Telegram-канале.

После каждого обстрела на Черниговщине бывают убитые – когда один мирный житель, а когда сразу два – четыре человека. В последние месяцы россияне все чаще и чаще терроризируют приграничные села и города этой области.