'Не вернусь': в Одесской области простились с 24-летним десантником, который 'предсказал' свою смерть на фронте. Фото

В Одесской области простились с 24-летним защитником Василием Григоренко, которых мужественно защищал Украину от оккупантов. Похороны прошли в селе Новопетровка Раздельнянского района.

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О прощании с воином сообщили в Великомихайловской общине. Защитник служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

Василий был выпускником Новопетровского лицея. Руководитель заведения, Екатерина Лаптиенко, сообщила о гибели бойца и разместила на своей странице в Facebook прощальное сообщение. Женщина вспомнила свой последний разговор с военным, когда тот приехал на отпуск с фронта. Директор лицея рассказала о словах Василия, которые он сказал ей тогда.

"Вспомнила последнюю встречу, когда наведался во время отпуска после ранения. Долго рассказывал о фронте, о своих собратьях, очень волновался, а в конце его слова обожгли душу: "Я оттуда не вернусь!". И мои успокоительные: "Васька, все будет хорошо. Будь убережен Богом". Большие глаза набрались слез, махнул рукой и сказал: "Украину не отдадим!". Спасибо за Украину, Василько! Ты Герой, а Герои не умирают!" – написала Екатерина Лаптиенко.

Бойца похоронили в его родном селе.

Напомним, что на войне за независимость Украины погиб юный крымчанин Эдем Алиев. Воину, служившему в рядах ВСУ, было всего 20 лет.

Выполняя боевое задание в Запорожском направлении, отдал свою жизнь за Украину помощник начальника связи отделения связи отдельной механизированной бригады "Магура" Владислав Быканов. Молодой защитник из Черкасской области не дожил всего два дня до своего 23-го дня рождения.

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