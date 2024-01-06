'Не заслужил?' Освобожденный из плена защитник Мариуполя год не может получить удостоверение УБД. Фото

Защитник Мариуполя, пограничник с позывным Смурф, год назад вернувшийся из российского плена, до сих пор не может получить удостоверение участника боевых действий. Воина гоняют по бюрократическому кругу, оставляя без льгот, принадлежащих ему по праву.

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О том, какие унижения испытал от чиновников, боец рассказал на своей странице в Instagram. Герою цинично заявили, что ни справка о его пребывании в плену, ни акты ранений не являются подтверждением его участия в боевых действиях.

Смурф с первого дня принимал участие в обороне Мариуполя, по приказу главнокомандующего вместе с другими защитниками города сдался в плен, в котором провел страшных 10 месяцев. Однако, как оказалось, этого всего недостаточно для получения льгот.

Воина требуют документы, которые он не может получить. Так, для того, чтобы ему выдали удостоверение УБД, нужна справка об участии в боевых действиях, которая в свою очередь требует подтверждений, в частности, командира бойца, который до сих пор находится в плену.

"До сегодняшнего дня мне не дали удостоверение участника боевых действий. Почему? Сам не понимаю. Чтобы его выдать, нужна справка об участии в боевых действиях. Ее не дают, потому что это нужно раскрывать боевой журнал, который вели в Мариуполе. Без командира, который заполнял этот журнал, это не делают. А командир в плену", – написал пограничник.

Смурфу также заявили, что справка о пребывании в плену не считается документом, подтверждающим его участие в боевых действиях. Как и акты о полученных им ранениях.

"Провели служебное расследование по моим ранениям. Получил акты ранений, и мне говорят, что эти документы тоже не считаются подтверждением об участии в боевых действиях. Появляется один вопрос: выходит, что не заслужил?" – с горечью сказал Смурф.

Военнослужащий попросил огласку и поддержку в этом вопросе. Ведь, по его словам, украинских попавших в такую же ситуацию защитников очень много, но они молчат.

"Сейчас куда не посмотришь – нужно удостоверение УБД. Бесплатный проезд, Отдых для военнослужащих. И таких, как я, очень много, но все молчат… Поэтому прошу вашей огласки, поддержки или помощи", – обратился воин к украинцам.

По неизвестным причинам публикация Смурфа в соцсетях сейчас недоступна. Но, как известно, в интернете ничего бесследно не исчезает, так что остался скриншот.

Как сообщал OBOZ.UA, известному экс-футболисту киевского "Динамо" Александру Алиеву дали УБД. Украинцы раскритиковали его за то, что он хвастается этим удостоверением, хотя ни разу не побывал "на нуле" и не бил оккупантов. Алиев с матом ответил на критику.