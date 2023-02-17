Небо Украины сейчас защищено едва ли не наилучше за все года независимости, — Зеленский

Российские пропагандисты намеренно распространяют информацию об угрозе массированных авиаударов по Украине. Их запугивание нужно воспринимать как психологическую атаку. На сегодняшний день РФ уже не сможет выпустить по нашей стране большое количество ракет.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он подчеркнул, что сейчас небо Украины защищено едва ли не лучше всех лет независимости.

"Россия атакует нас и использует любые варианты авиации, использует ракетные удары. Самое важное, что с точки зрения защиты мы, наверное, на лучшем уровне, чем когда-либо во все времена независимости", – отметил Зеленский, поблагодарив наших партнеров за помощь.

Президент подчеркнул, что сегодня украинская ПВО работает безупречно.

"Вы видите процент, который мы сбиваем. Мы примерно понимаем, что иногда хуже – 50-60 процентов, иногда лучше – доходим до 80-85 процентов".

По словам Зеленского, российские войска уже не смогут выпустить по Украине больше ракет, чем тогда, когда в нашей стране был блекаут.

"Бояться нет смысла. Ожидать от них цветов – нет желания, и тоже нет смысла верить в то, что они говорят. Нет практики доверять им. Рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям, как к еще одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы, самый сложный этап в нашей жизни, я уверен, мы смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров", – подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, что на самом деле Россия не такое мощное государство, каким его представляли до 24 февраля.

"Сейчас нас больше, и мы точно сильнее. Я уверен, что и Россия тогда была намного сильнее, а сейчас она не так мощна и нет такого количества у них сил. Мне кажется, в этом и есть наше преимущество. И не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на Мюнхенской конференции сравнил Украину с Давидом, убившим Голиафа и заявившим, что украинской победе нет альтернативы.