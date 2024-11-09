Недавно вернулась с сыном из-за границы: в Запорожье от российского КАБ погибла молодая мама с полуторагодовалым сыном

В Запорожье в ночь на 7 ноября в результате российского удара управляемыми КАБами погибли десять человек. Среди них 27-летняя София, ее полуторогодовалый сын Адам и бабушка Татьяна Васильевна. Еще 41 житель областного центра ранены, разрушены десятки домов, а также повреждена онкобольница.

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Занималась психологией

27-летняя София вместе с полуторогодовалым сыном Адамом погибла под завалами многоквартирного дома. Вместе с ними погибла и ее бабушка Татьяна Васильевна.

София после начала вторжения некоторое время жила с сыном за границей. Однако вернулась в родное Запорожье.

По словам ее знакомой, у Софии было очень много планов на будущее. В последнее время она занималась психологией и саморазвитием и собиралась сделать это своей профессией. Даже разработала план своего развития на будущее, составила прайс. Хотела привлечь в работе и своего тренера.

"Она была очень светлой, жизнерадостной. Она всегда поддерживала и подбадривала других людей и хотела помогать им. О ней плохого слова никто сказать не может", – рассказала ее тренер Лера.

Те, кто знал Софию, говорят, что она была очень чесным и прямым человеком: говорила то, что думает, для нее не было полутонов. Она принимала участие в различных психологических группах, изучала, например, родовые кармы и т.п.

Судя по страничке Софии в Instagram, замуж она вышла осенью 2022 года. А три недели назад она сделала запись: "Свадьба - это здорово! Как бы ты хотела выйти замуж? – Один раз".

Уцелело одно фото

О том, как спасатели искали тела погибших родных рассказала на своей странице в Instagram Анна Павлишина, двоюродная сестра погибшей Софии.

"Это поцарапанное фото – единственное, что уцелело из квартиры моего дядьки, маминого брата, которого я обожаю. Только одно фото, которое стояло на кухне. На нем моя сестра и мой полуторогодовалый племянник, которых вчера убил российский КАБ. Прямое попадание в их подъезд. Отдельно нашли сестру (София, 27 лет) и уже ночью из-под завалов достали тела ребенка (Адам 1,5 года) и его прабабушки Татьяны Васильевны.

Мы были там до утра, надеялись, но чуда не произошло. Они все погибли. Всех узнали. Скажу честно, сестру видела, узнала, а на ребенка посмотреть не смогла. Просто не решилась.

Люблю тебя, мой Белобрысик. Извини, что так мало уделяла тебе внимания. Меньше, намного меньше, чем ты заслуживаешь", – написала Анна.

Среди погибших в этом доме есть молодые супруги, их 5-летний сын выжил, но находится в тяжелом состоянии в реанимации, ему провели операцию и он на искусственном дыхании. За его жизнь борются врачи.