Россия испытывает серьезные проблемы с набором новых контрактников в беднейших российских регионах. План пополнения оккупационных войск "забуксовал" из-за низких выплат в этих субъектах РФ.

Недобор составляет в среднем около 40% от спущенного Москвой плана. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Поток "пушечного мяса" снижается

Количество желающих подписать контракты с минобороны РФ продолжает сокращаться. Меньше всего желающих в последнее время – в беднейших российских регионах, в частности в Республике Саха (Якутия).

"Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании. Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм", – отметили в ГУР.

В военной разведке добавили, что недостаточная финансовая мотивация является не единственной причиной сокращения набора свежего "пушечного мяса": представители малых народностей вдруг "прозрели" – и начали замечать, что Кремль их методично истребляет.

"Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы. Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России", – говорится в сообщении.

В ГУР также напомнили, что каждый российский военнослужащий, который не желает погибнуть в "мясных штурмах", имеет шанс сохранить жизнь.

"Для этого нужно написать в бот проекта "Хочу жить" в Telegram", – отметили в военной разведке.

