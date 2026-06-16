Полная логистическая блокада Крыма и системный коллапс прибрежной инфраструктуры РФ

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В ночь на 15 июня Силы обороны Украины реализовали очередной этап полной ликвидации российской военной логистики в направлении оккупированного Крыма. Осуществлен успешный огневой удар по порту "Кавказ" в Керченском проливе, что стало логическим продолжением уничтожения порта "Тамань" и критической инфраструктуры "Таманнефтегаза", проведенного двумя днями ранее.

Спутниковый сервис NASA Firms зафиксировал масштабные красные сигнатуры в районе порта "Кавказ", что подтверждает тотальное разрушение объекта и массивный пожар, который невозможно скрыть.

Параллельно был нанесен массированный удар БПЛА по Чонгарскому и Геническому мостам, что стало двенадцатой по счету атакой на эти артерии с начала июня по данным OSINT-аналитика "Око Гора". Коллаборационист и гауляйтер Сальдо официально признал, что движение через АПП Джанкой полностью перекрыто из-за существенных повреждений Чонгарского моста, а также заблокирован мост на Арабатскую стрелку, что отрезает юго-восточный логистический вектор полуострова. Попытки командования РФ защитить мосты с помощью двух бронетранспортеров БТР-82 с крупнокалиберными пулеметами завершились тем, что сами бронемашины были уничтожены украинскими FPV-дронами. Опубликованные очевидцами фотографии разрушений моста в районе Армянска четко указывают на невозможность его использования для транспортировки военных грузов. Следствием этого сухопутного и морского удушения стал панический ценопад на недвижимость в Севастополе: местные риелторы фиксируют падение стоимости отдельных объектов на 4 миллиона рублей, что составляет около 40% от первоначальной цены.

Главные истории дня

Оккупанты осознают неизбежную катастрофу и начинают бежать, тогда как Кремль от бессилия способен лишь на террористические акты против культурного наследия Украины, атаковав Киево-Печерскую Лавру в Киеве, зал органной музыки в Днепре и Национальную киностудию имени Александра Довженко. Это является прямым симптомом полной потери контроля со стороны бункерного деда.

Технологический прорыв

Военно-технологический анализ операций подтверждает революционный скачок в тактике украинских дипстрайков. 10 июня в Telegram-канале OSINT-группы "Киберборошно" был опубликован верифицированный скриншот с камеры беспилотника, атаковавшего Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Этот факт является сенсацией: стратегические удары вглубь российского материка теперь осуществляются в режиме реального времени через FPV-управление. Ранее считалось, что онлайн-управление возможно только в прибрежных зонах из-за специфики покрытия, что подтверждалось ударами по активам Балтийского и Каспийского флотов РФ. Однако поражение объекта в Самарской области доказывает наличие стабильной связи на расстоянии сотен километров. Украина использует тяжелые дальнобойные дроны типа FP1 от компании FirePoint (оригиналы которых ранее запускались только по координатам, аналогично дронам "Лютый"). Все беспилотники, участвовавшие в налете 10 июня, летели в режиме FPV, что позволило операторам в режиме онлайн корректировать маршруты, обходить зоны ПВО и перенацеливать аппараты на наиболее уязвимые узлы завода, превратив НПЗ в кучу огненных озер.

Подобная гибкость управления реализована и в моделях FP2, которые способны оперативно развертываться для уничтожения мобильных огневых групп противника. Планирование миссий осуществляется с помощью западной платформы искусственного интеллекта Palantir Prisma, которая просчитывает оптимальные векторы полета на основе разведданных. Стабильность сигнала обеспечивается тремя равноценными версиями: использованием ультрасовременной сверхсекретной военной спутниковой системы США Starshield от компании Илона Маска (запускаемой массово и дешево многоразовыми ракетами Falcon в интересах Пентагона), европейским военным каналом через сеть Galileo или адресно разблокированными терминалами гражданского Starlink. Российские попытки глушить связь (в частности на трассе М14) потерпели фиаско, а сами комплексы РЭБ уничтожаются Силами обороны.

Экономический коллапс: уничтожение Росрезерва и топливная деградация

Прямым следствием применения модифицированных FP1 с боевой частью в 1000 кг стала катастрофа на стратегической нефтебазе Росрезерва – комбинате "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области. 14 июня по меньшей мере пять украинских дронов совершили филигранные попадания непосредственно в отдельные цистерны. За полтора суток локальные очаги слились в единую огненную стену, охватившую уже от 7 до 8 резервуаров, с гарантированным потенциалом выгорания до 20–30 единиц из 70 имеющихся на объекте (объемом от 2 до 5 тысяч тонн каждый).

Масштаб выбросов сажи и масляного аэрозоля привел к тому, что в Рыбинском округе выпал так называемый "мазутный дождь", а река Волготня в районе села Волкова (в 20 км от города) покрылась плотной нефтяной пленкой, которую местное население вынуждено вычерпывать ведрами. Губернатор Михаил Евраев беспомощно констатировал факт загрязнения, тогда как Роспотребнадзор полностью замалчивает экологическую катастрофу. Пожар никто не тушит из-за системного дефицита кадров: Федеральной противопожарной службе РФ не хватает 35% личного состава – это 203 000 пожарных, в результате чего 1,2 миллиона россиян остались без какой-либо защиты. Одновременно с этим в Тульской области в результате точного попадания было взорвано предприятие "Новомосковский Азот" – пострадали кабельные системы и цеха с химическими реагентами, что останавливает выпуск компонентов для российской взрывчатки, ракет и беспилотников.

Системный эффект антинефтяной кампании заставил правительство РФ официально перевести топливный рынок в аварийный режим. Нефтеперерабатывающим заводам официально разрешено выпускать для внутреннего рынка бензин и дизель экологического класса Евро-3 под видом Евро-5. Это является прямым признанием Кремля критического дефицита топлива, что приведет к массовому выходу из строя двигателей современных грузовиков, автобусов и спецтехники по всей территории РФ.

Самоликвидация стратегической авиации: кейс Ту-22М3 и дыра в ядерной триаде

На фоне промышленного развала военно-космические силы РФ несут необратимые непрерывные потери в воздухе. В Иркутской области зафиксировано падение стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который выполнял вылет с аэродрома "Белая" и рухнул у реки в 30 километрах от взлетно-посадочной полосы. Экипаж полностью ликвидирован или выведен из строя из-за тяжелых травм. Это уже третья аналогичная катастрофа Ту-22М3 в Иркутской области за последние два года. Официальная версия Минобороны РФ о "плановом учебно-тренировочном полете" является ложью – самолеты падают из-за критического износа моторесурса и усталости металла корпуса, производство которого полностью прекратилось в 1993 году.

Из-за постоянных ударов украинских дронов по аэродромам (включая базу "Оленья"), Россия вынуждена держать ракетоносцы на аэродроме "Украинка" на Дальнем Востоке, что удлиняет каждый боевой вылет до 15 часов. Такая интенсивная эксплуатация буквально "вынимает душу" из старых советских планеров. Помимо технического износа, весомым фактором остается глубокая диверсионная деятельность в Сибири, что заставляет вспомнить характерную улыбку главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. За время полномасштабной войны РФ безвозвратно потеряла 12 самолетов Ту-22М3: 9 уничтожены полностью, 3 существенно повреждены. Реальный боеспособный парк этих машин составляет чуть более 20 единиц, которые поддерживаются в воздухе исключительно благодаря техническому каннибализму и снятию дефицитных запчастей с консервированных борт – поскольку программа цифровой модернизации версии М3 полностью застряла и закрыта до 2026 года. Каждая потеря такой машины – это невосполнимая брешь в воздушной составляющей стратегической ядерной триады РФ.

Инициатива в игре дипстрайков полностью принадлежит силам обороны. Благодаря сочетанию западного искусственного интеллекта, неуязвимой спутниковой связи нового поколения (Starshield/Galileo) и массового производства дальнобойных FPV-дронов на территории Украины, экономическая основа РФ будет методично уничтожаться. У России нет ресурсов для равномерного распределения остатков систем ПВО, ее топливный сектор переходит в деградационную стадию Евро-3, а стратегическая авиация уничтожает сама себя из-за исчерпанного ресурса. Полное замыкание Крыма в огневой мешок – вопрос ближайшего времени, что гарантирует окончательный стратегический и логистический крах оккупационного режима.