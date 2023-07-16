'Негде жить, есть куда сесть': оккупанты начали паспортизировать зэков на Луганщине и готовят новые тюрьмы

На временно оккупированных территориях Луганщины захватчики из РФ не собираются восстанавливать разрушенные ими жилье и инфраструктуру, но пытаются использовать эти районы максимально полезно для собственной внутренней политики. Там они собираются построить еще четверть сотни тюрем.

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Вместе с тем, готовясь к так называемым выборам осенью, оккупанты внедряют российскую паспортизацию зэков. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Чиновник подчеркнул, что утром 15 июля оккупационные войска выпустили около 20 снарядов из реактивной системы залпового огня по Новолюбовке. В селе зафиксированы разрушения, но, к счастью, обошлось без жертв. Также от вражеских артиллерийских и авиационных обстрелов пострадали соседнее Невское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации враг пытался продвинуться к югу от Новоселовского в сторону Стельмаховки, но все эти попытки были остановлены Силами обороны Украины.

Восстанавливать разрушенное на захваченных территориях россияне не собираются, но планируют построить там еще 25 тюрем, значительная часть которых должна начать деятельность в "ЛНР" уже к 1 января 2026 года.

"Нечего есть, негде жить, есть куда сесть", – прокомментировал порядки оккупантов Лысогор.

По его словам, спеша увеличить процент лояльности к Кремлю, перед "первыми выборами", которые запланированы на сентябрь, местные коллаборанты взялись паспортизировать заключенных.

"Давление простое – без паспорта РФ запретили работать на оплачиваемых работах во время отбывания наказания, а администрация учреждений усиливает репрессии на тех, кто отказывается", – пояснил он.

Кроме этого, добавил глава Луганской ОВА, сторонники оккупантов угрожают зэкам тем, что не они не смогут оформить социальные выплаты и стать на учет в службу занятости после освобождения из тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра национального сопротивления, часть коллаборантов в Луганской области уже начала планировать побег в РФ, ожидая освобождения региона Вооруженными силами Украины. В случае деоккупации эта группа предателей хочет получить от Кремля определенные "гарантии безопасности".

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