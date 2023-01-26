'Некоторые видео вообще не из Украины': Россия развернула масштабную ИПСО в соцсетях из-за мобилизации в Украине

Сообщения и видеозаписи о незаконных способах вручения повесток мужчинам в Украине отчасти являются результатом российской кампании по дискредитации мобилизации в нашей стране. Некоторые видео, которые распространяют в сети, были сняты даже не в Украине.

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Об этом говорится в сюжете "5 канала". В частности, военные эксперты рассказали СМИ, что верить всем сообщениям о вопиющих случаях вручения повесток не стоит (видео размещено внизу новости).

"Российскими информационными сетями развернута крупная, широкомасштабная кампания по дискредитации именно нашей мобилизации. Видим, что это даже видео за разное время, то есть за несколько лет и вообще даже не из Украины. Видим, что озвучку накладывают украинскую", – рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кое-где действительно есть подтверждение случаев вручения повесток с нарушениями. В Вооруженных силах Украины признают определенные проблемы и обещают проводить проверки.

"Я не исключаю, что могут быть случаи каких-либо нарушений со стороны начальников терцентров комплектования, но сразу скажу, что они не системные и по каждому такому случаю проводятся служебные проверки. По результатам которых виновные должностные лица либо привлекаются к дисциплинарной ответственности, либо же по ним даже принимаются и кадровые решения", – сказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

А юристы напоминают, что непоявление по повестке, которая не вручена лично, не влечет ответственности. Кроме того, коммунальщики не имеют полномочий раздавать повестки.

Если вы все же получили повестку лично от уполномоченных лиц, не следует сопротивляться – прежде всего выясните ее тип. Это может быть повестка с целью уточнения учетных данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, повестка-призыв на срочную военную службу (хотя сейчас не набирают срочников) или мобилизационное распоряжение, которое вручают пригодным к службе после медкомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ объяснили, как и где должны вручать повестки во время мобилизации. Если призывник при свидетелях отказывается подписать повестку, к нему может быть применена административная ответственность.