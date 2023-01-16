Нельзя допустить Третью мировую войну: премьер Польши призвал Германию передать Украине все виды оружия

Премьер Польши предположил вероятность Третьей мировой войны. Это возможно в том случае, если Россия одержит победу.

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Об этом сообщил Матеуш Моравецкий. Он призвал Германию начать поставку оружия.

Он заявил, что победа России может стать предпосылкой к началу очередной мировой войны.

"В настоящее время нет причин прекращать поддержку Украину и откладывать это на неопределенный срок", – сказал Моравецкий.

Премьер Польши призвал правительство Германии действовать максимально решительно в вопросе поставки военной техники в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент ладимир Зеленский мощно высказался о вероятности Третьей мировой войны. Он заявил, что граждане Украины смогут прекратить попытки российских захватчиков. Президент Украины заявил, что Третьей мировой войны не будет, это не трилогия.

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