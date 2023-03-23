Нельзя затягивать передачу оружия: Зеленский из поезда обратился к Евросовету и назвал пять отдаляющих мир опасностей

Владимир Зеленский призвал партнеров к скорейшей передаче оружия Украине. Также президент выделил пять факторов, которые могут отдалять победу Украины в войне.

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Об этом стало известно из Telegram-канала главы государства. Об этом он сообщил во время онлайн-обращения к Европейскому совету, которое он записал с поезда.

"Во время рабочей поездки по регионам Украины непосредственно в пути обратился в Европейский совет и отметил пять ключевых опасностей – то, что затягивает войну и отдаляет мир", – сообщил Зеленский.

Первым фактором он выделил затягивание с передачей оружия для украинских бойцов, в частности дальнобойного оружия.

Второй опасностью он назвал отсутствие современной авиации.

"Я благодарен за решение относительно МиГ для Украины: это весомо усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах", – объяснил он.

Третьим пунктом глава государства выделил затягивание санкций.

"Никакого даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывание санкций и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам", – подчеркнул Зеленский.

Четвертой опасностью он выделил отсутствие должной коммуникации между лидерами стран.

"Мы давно говорим об организации саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно прибавит", – сказал он.

Также Владимир Зеленский подчеркнул особенную важность приближения Украины к Европейскому Союзу.

"Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность необходима и со стороны каждого лидера Европы", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам, участвующим в обороне Херсонской области. Глава государства поблагодарил военных за защиту страны от российских оккупантов.