Немецкие дальнобойные ракеты достанут в Крыму любой интересующий ВСУ объект. Интервью с военным экспертом Коваленко

Сейчас правительство Германии решает вопрос о поставках этого эффективного оружия, в том числе идет согласование с США — которые могут направить в Украину свои ракеты ATACMS (их дальность — до 300 км). Ведомство канцлера также получило от Минобороны данные о наличии Taurus в Бундесвере, их эффективности и рисках. ВВС Германии дали зеленый свет по поставкам.

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Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. Бундесвер имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

О том, насколько эти ракеты помогут ЗСУ, а также о текущей ситуации в зоне боевых действий OBOZREVATEL в эксклюзивном интервью рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

– Германия уже совсем скоро планирует передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако только при условии, что они не будут использоваться для атак по территории России. Насколько эти ракеты помогут нашим вооруженным силам решить поставленные задачи и изменить ситуация в зоне боевых действий?

– Я скажу очень лаконично и просто: Крым – это Украина. Учитывая дальность этих ракет, мы сможем бить по тем местам, по которым будет военная необходимость.

– Какие из объектов России в аннексированном Крыму наиболее важны?

Украинские военные – цивилизованные люди, в отличии от российских, которые уничтожают гражданские строения, как например, не так давно в Запорожье. Потому мы будем уничтожать лишь военные объекты, такие как мосты, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также большого скопления техники. Это значительно ослабит снабжение российских войск. Одним из важных военных объектов на севере – авиабаза Джанкой (пункт постоянной дислокации 39-го вертолетного полка. – Ред). Есть еще аналогичный объект – авиабаза "Гвардейское‎", что вблизи Симферополя. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк Военно-космических сил. После передачи Taurus, эти и другие важные военные локации, будут под огневым ударом украинской армии. Немецкие дальнобойные ракеты предоставляют значительно больше возможностей для нанесения поражения российской армии.

– Купянская ВА выдала распоряжение об эвакуации населения из Купянского района. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что власти намерены в принудительном порядке эвакуировать детей, которые живут на расстоянии около 7-10 километров от линии фронта, в том числе из города Купянск. В связи с этим возникла некая настороженность в обществе относительно наступление российских оккупационных войск на этом направлении. Как вы прокомментируете это решение, а также какова ситуация в зоне боевых действий?

– Это не следует рассматривать как катастрофу. Данный шаг нужен лишь для того, чтобы защитить, прежде всего, гражданское население. В Луганской области у россиян сконцентрирована лучшая группа войск. И даже она не способна успешно реализовать масштабное наступление по широкому фронту. Вся эта масса, которую накапливали по линии Лиман-Сватово-Троицкое начала свое активное наступление еще в конце июня, и как видим, не получили желаемого результата. В планах у них захват левого берега реки Оскол и удар на Купянск. Однако я не могу сказать, что у них что-то получится.

– Тогда возникает вопрос, а зачем же эвакуация?

– Затем, что, когда россияне активизируются – они развёртывают хаотическое, неизбирательное нанесение ударов и ровняют с землёй всё, что видят. В ближайшие дни и недели, даже месяцы, на этом плацдарме будет, мягко говоря, непросто. Войскам РФ поставлены задачи, которые они не выполнят. Но, невыполнение задач, не исключает террор, массовый и масштабный, с тотальным уничтожением сёл и населённых пунктов. Эвакуация населения необходима не потому, что Силы обороны Украины (СОУ) не удержат фронт и отойдут, об этом речи не идет, а потому, что российские войска будут уничтожать всё, до чего смогут дотянутся.

Настроение на сейчас у них очень плохое, ввиду разрушения первоначального наступательного плана. Наступление на Лиман захлебнулось. В направлении на Боровое, "наступление" российских оккупационных войск (РОВ) началось не как полагается, с разведки боем, а сразу с использованием основным ударных групп, костяком которых были танковые подразделения. Командование РФ применило сразу свои основные силы, чтобы продавить оборону СОУ, формировавшуюся месяцами и показать результат быстрого продвижения. При этом, данный прорыв был обусловлен и тем, что на поступательные и равномерные штурмы линий обороны СОУ у РОВ нет ресурса.

Для поднятия духа обывателей, россияне регулярно вбрасывали информацию о контроле над уничтоженным до основания селом Новоселевское, но в районе этого выезженного поля, тем не менее, происходили очень жёсткие бои, которые продолжаются до сих пор. Потому заявления об успехе на Купянском направлении так и остались заявлениями. Подытожить могу тем, что войска РФ активно стачивают свой военный потенциал в наступательных действиях на Купянском направлении, что обернется для них большими проблемами. Так что никакой паники нет и никакого отвода войск ВСУ не происходит.

– И обороне, и наступлению украинской армии очень бы помогло подавление российской авиация, которая продолжает активно наносить свои удары. 10 августа Вашингтон официально разрешил начать процесс подготовки украинских пилотом на F-16, хотя эта программа должна была стартовать гораздо раньше. Теперь же становится понятно, что в августе только формируются планы по обучению. Из-за этого, отодвигается начало боевой подготовки, которая, как ожидается, займет шесть месяцев, до января. Вторая группа пилотов будет готова через полгода или примерно к концу следующего года. Почему настолько важный для ЗСУ процесс так затянулся?

– Не так давно британская разведка выдала информацию о том, что наметилось падения эффективности российской авиации, особенно в вопросах применения планирующих бомб. К сожалению, я не разделяю оптимизм относительно этого факта. Российские планирующие бомбы как были, так и остаются большой проблемой наступления СОУ и не только наступления.

На сегодняшний день, мы так и не имеем эффективного способа уничтожения российской авиации на подлёте к локации сброса бомбы, либо непосредственно в ней. Это обусловлено тем, что она в состоянии находится за 20-30 км от линии боевого соприкосновения, что исключает поражение такого самолёта ЗРК и тем более из ПЗРК.

Противодействовать авиацией в воздухе мы так же не можем, поскольку наша авиация не имеет на вооружении ракетных комплексов большого радиуса действия.

Собственно, проблема в отсутствии достаточного количества ПВО большого радиуса действия и авиации с соответствующими ракетными комплексами.

А решением является получение большего количества средств ПВО и F-16. Но, как мы прекрасно знаем, быстро вопросы с поставкой не решаются. С теми же F-16 сейчас происходит такая ситуация, как и с поставками танков в свое время. Не самая богатая этими машинами Великобритания первой выделила для Украины танки, потом этот шаг совершила Германия. Что касается США, то только сейчас решился вопрос с поставками нам "Абрамсов", которые прибудут еще не понятно когда. По-видимому, какие-то бюрократические процесс внутри США не дают быстрому продвижению реализации этих программ помощи. Потому похоже с самолетами будет также. Мы обучим пилотов, наладим инфраструктуру и начнутся поставки от европейских стран. И только потом подключатся США, но, когда это будет и в каких масштабах, к сожалению, неизвестно. Такая на сегодня у них политика.

То, что вопрос F-16 для Украины очень важен, понимают наши враги. Обстрел 11 августа четырьмя ракетами "Кинжал" был направлен на Ивано-Франковскую область, чтобы нанести удар по военному аэродрому и молодым пилотам, которые вскоре поедут на обучение в Европу. В результате же погиб ребенок и пострадала гражданская инфраструктура. Вот так страна-террорист реагирует на потенциальную помощь от наших союзников.