Немецкие Leopard 2 могут уехать в Украину и без американских Abrams, — министр обороны ФРГ

В Правительстве Германии заявили, что Украина может получить боевые машины Leopard 2 без привязки к поставке танков M1 Abrams Америкой. Эти два события не должны зависеть друг от друга.

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Об этом заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что "не видит связи между двумя этими поставками".

Борис Писториус во время интервью немецкому телевидению заявил, что ничего не знает о связи между поставками Leopard 2 Германией и Abrams Америкой.

"В настоящее время этот вопрос обсуждается канцлером Германии Олафом Шольцом и Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом", – добавил Борис Писториус.

Министр обороны Германии подчеркнул, что он уверен, что ответ на этот вопрос будет решен уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

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