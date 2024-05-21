Немецкий вооруженный концерн открыл в Румынии завод, который будет помогать Украине: что известно

Немецкий концерн Rheinmetall открыл оборонный завод в румынском городе Медиаш. Компания будет помогать Украине, в частности, будет обслуживать военные машины.

Заводом будет управлять румынский производитель автомобилей Automecanica SRL. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

1 февраля немецкая компания приобрела 72,5% акций румынского производителя военной техники Automecanica Medias, теперь действующего под названием Rheinmetall Automecanica SRL. Остальные акции остаются в частных руках, пишет "Милитарный".

Rheinmetall прогнозирует годовой потенциал продаж завода на уровне примерно 300 миллионов евро и ожидает, что в 2024 году заказы достигнут трехзначного диапазона миллионов евро.

Automecanica Medias специализировалась на производстве специальных автомобилей, модификаций грузовиков и прицепов для гражданского и военного рынка. Компания сотрудничает с Rheinmetall с 2022 года, объединив усилия по управлению предприятием по техническому обслуживанию и ремонту военной техники в Румынии.

В Rheinmetall ожидают, что завод будет поддерживать военные машины украинской армии и обеспечивать логистическую поддержку.

"Завод в Медиаше призван играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине", – отметили в Rheinmetall.

Следует отметить, что Rheinmetall AG – немецкий концерн, является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе (по объему продаж продукции военного назначения компания занимает 29 место в мире).

Еще в прошлом году компания Rheinmetall основала свое первое совместное предприятие с украинским партнером по обслуживанию и ремонту танков в Украине.

В феврале этого года было заявлено, что в Мюнхене был подписан меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине.

После этого Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре завода, которые будут производить снаряды, военную технику, прах и зенитное оружие.

"Украина сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал в размере 2-3 млрд евро в год", – сказал Паппергер.

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