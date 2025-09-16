Ненаказанное зло множится: Кремль готовится к войне с НАТО, а как же Украина? Интервью с Селезневым

Страна-агрессор Россия на протяжении десятилетий готовится ко прямому противостоянию с НАТО, но в настоящее время ее армия не готова к наземному вторжению. Вместо этого, Кремль действует гибридными методами: атакует коммуникации на дне Балтийского моря, запускает дроны в страны Евросоюза. Эти действия системны и направлены на проверку скорости и масштаба реакции НАТО, а также на военную разведку. В ближайшей перспективе подобные провокации будут только масштабироваться, поскольку "ненаказанное зло множится". В частности, возрастает угроза для Финляндии.

Несмотря на то, что враг вынужден отвлекать силы на новый "фронт", на пользу Украины эта ситуация не играет. Наоборот, провокации Кремля могут заставить Альянс сместить акценты и в первую очередь заботиться о собственной безопасности.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Первый вопрос – по поводу того, что сегодня происходит в рамках учений "Запад-2025". Видите ли вы какие-то признаки, что Кремль готовится ко прямому военному противостоянию со странами НАТО? Как вы расцениваете то, что происходит в Балтийском море, возможности, которые сегодня показывает вражеский флот?

– То, что Российская Федерация готовится ко противостоянию со странами НАТО, это очевидно. В принципе, этот процесс происходит уже много-много даже не лет, а десятилетий. Готова ли сейчас российская армия к прямому вооруженному столкновению со странами Североатлантического Альянса? Думаю, что нет. Но они должны этот вопрос изучать, в том числе, ориентируясь на реакции Североатлантического Альянса на те провокации, которые устраивает российская армия.

Причем, речь тут не только про акваторию Балтийского моря, про гибридные действия, направленные на уничтожение средств коммуникации, которые проложены по дну моря. Здесь речь также и об очень качественно спланированной операции по залету в воздушное пространство Польши тех же дронов.

Я уверен, что вся эта история не случайна. Информация, которая подтверждает мое высказывание, основывается на том, что в теле дронов, которые залетели на территорию Польши, были установлены и дополнительные баки, и соответствующие сим-карты телефонных операторов и Германии, и Польши.

То есть, все указывает на то, что эта работа ведется системно и направлена на то, чтобы проверить скорость и масштаб реакции стран Североатлантического Альянса на такого рода провокации.

Мы с вами неоднократно приходили к выводу, что зло, которое не наказано, кратно множится. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы и далее будем наблюдать такие агрессивные действия российской армии гибридного типа, связанные с проверкой боеготовности НАТО и войск Польши к отражению такого рода атак. Я полагаю, что эти атаки будут только масштабироваться и по количеству привлеченных средств, и по частоте их реализации.

Что касается стран Балтии, то, в принципе, они также находятся в зоне риска. Достаточно открыть Google Maps, чтобы убедиться в том, что страны Балтии зажаты фактически с двух сторон. Северо-восток – это Российская Федерация, южные границы Балтийских стран – это Республика Беларусь, соответственно, основная часть союзного государства.

Поэтому, безусловно, провокации будут продолжаться, но говорить о том, что в ближайшей перспективе может быть агрессия, связанная с наземным вторжением, я бы не рискнул. Скорее всего, это будут гибридные атаки информационного толка с запуском дронов, которые, кстати, не только проверяют быстроту реакции НАТО, но и проводит разведку военных объектов на территории Восточной Европы. Ведь российские дроны залетают не только в Польшу, но и в Литву, и в Латвию, и в Румынию. Эта деятельность в определенной степени синхронизована и целенаправленна.

– В связи с этим возникает глобальный вопрос: готова ли сегодня Российская Федерация с точки зрения ресурсов вести фактически две войны одновременно, причем одна из них – это война против блока НАТО? И как в этом контексте, например, агрессор может рассчитывать на своих союзников по "оси зла"?

– Очевидно, что Китай вряд ли будет спонсировать и обеспечивать вооружениями, техникой, боеприпасами российскую армию. Ведь очевидно, что это лишь вопрос времени, когда случится прямое боевое столкновение между Пекином и Москвой. А вот Северная Корея – да, и солдаты, и артиллерия, и боеприпасы к этой артиллерии. Этот фактор, безусловно, будет в Российской Федерации использоваться сполна.

Что касается ресурсов Исламской Республики Иран, то масштаб поставок будет зависеть от общей военно-политической ситуации в регионе. Понятно, что Тегеран последнее с себя не снимет, не отдаст России, если будет находиться в зоне риска. А такие предпосылки есть.

Поэтому все усилия российской дипломатии будут направлены на то, чтобы максимально масштабировать объемы поставок всего того, что нужно для российской армии на поле боя из Пхеньяна.

Что же касается возможности прямого вооруженного столкновения, то пока у россиян ее нет. Хотя, как мы видим, определенные мероприятия агрессивного характера уже сейчас происходят на территории Карельского полуострова. То есть фактически точкой применения вражеских усилий будет Кольский полуостров, район Карелии. Эта агрессия будет направлена против Финляндии.

– Последний вопрос касается непосредственно Украины. Считаете ли вы, что это противостояние Российской Федерации, пусть пока что гибридное, со странами НАТО, фактически играет в пользу нам в сегодняшней ситуации? Мы видим, например, что враг уже сдает свои позиции на севере нашей страны, на Сумщине, на Харьковщине. Значит ли, что это новое противостояние Кремля, как бы это цинично ни звучало, играет для нас в плюс?

– Нет, никоим образом, потому как есть такое утверждение: своя рубашка ближе к телу. Если акты агрессии со стороны Российской Федерации будут происходить и далее, то, безусловно, Польша будет буквально настаивать на том, чтобы все ресурсы НАТО, в первую очередь, были направлены на то, чтобы усилить боевой потенциал именно Польши, а не Украины. Тут никаких иллюзий я не питаю.

В первую очередь, все ориентируются на обеспечение собственных треков безопасности. Поэтому, выбирая между общей безопасностью Альянса и безопасностью Украины, естественно, НАТО выберет свой путь.