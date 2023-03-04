Необходим спецтрибунал для Путина: глава Европарламента призвала наказать РФ

Военно-политическое руководство Российской Федерации, включая российского президента Владимира Путина, должно быть привлечено к ответственности за преступления против Украины. Без восстановления справедливости мир невозможен.

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Для этого необходимо создать специальный трибунал, который будет заниматься преступлением агрессии. Об этом в ходе общения с журналистами во Львове 4 марта заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола, пишет "Укринформ".

"Что я слышала сейчас от генпрокурора Костина – что уже есть большой прогресс. Мы видели чрезвычайно хорошие предложения. Мы будем встречаться с сотрудниками ООН. Должны быть уверены, что есть механизмы — прежде всего, чтобы собирать доказательства, но и потом привлекать к ответственности", – отметила Метсола.

Она убеждена, что необходимо создавать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.

"Это уже вопрос не того, каким образом, а – когда. И даже сейчас, когда мы видим расследуемые в Украине случаи, информация собирается разными странами-членами, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством — это о том, чтобы привлечь к ответственности лиц , включая Владимира Путина. Без этого не будет мира... Кто бы ни был ответственен за эти преступления, он должен понести наказание", – заявила президент Европарламента.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо восстановить справедливость и привлечь к ответственности Россию и ее руководство. Именно об этом шла речь на состоявшейся во Львове конференции United for Justice. На ней присутствовали представители стран ЕС, многих европейских институций, прокуроры и генпрокуроры разных государств.

По словам главы государства, крайне важно обеспечить ответственность России и ее руководства за агрессию и террор против Украины и украинцев. Только так можно восстановить справедливость.

Именно поэтому сейчас Украина собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины и для проекта украинской резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права. Украина также делает все возможное, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников.

В настоящее время коалиция, которая работает над параметрами будущего специального трибунала по отношению к России за преступление агрессии против Украины, уже насчитывает 29 государств.