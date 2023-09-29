'Необычный этап в отношениях': Франция заявила, что будет 'совместно производить или покупать' оружие для Украины

Франция намерена и в будущем оказывать военную поддержку Украине. Также этот вопрос включает и рассмотрение возможности "совместного производства и закупки" вооружения.

Об этом заявил министр обороны Французской Республики Себастьен Лекорн. На встрече с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, Лекорн сообщил, что на данный момент более семи тысяч украинских военных получили обучение и инструктаж от Франции.

"Мы выполнили наши цели до конца года. Более семи тысяч украинских солдат были обучены во Франции (на французской территории или в Польше). Это было либо какое-то общее обучение, либо специализированное. Я хотел бы сообщить, что учения будут продолжаться в том же объеме", – заявил он.

В дополнение к этому, Лекорн также отметил, что был обсужден "стратегический вопрос" о совместном производстве вооружения для Украины.

"Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между двумя двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать", – отметил министр.

Видео дня

Напомним, сторонники 45-го президента США Трампа в Сенате уже долгое время выступают за ограничение украинской помощи, аргументируя тем, что часть денег идет не по назначению, и призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат США проголосовал за выдвижение на голосование временного бюджета, который будет действовать с 1 октября по 17 ноября. Он предусматривает выделение средств в поддержку Украины: $4,5 млрд по линии министерства обороны "для реагирования на ситуацию в Украине" и еще $1,65 млрд финансирования через Госдепартамент США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!