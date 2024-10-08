Неоднократно спасали жизнь: воины рассказали об использовании украинских бронеавто 'Новатор'

Сегодня Силы обороны Украины получили сотни бронеавтомобилей "Новатор", которые активно используются на линии боевого столкновения. Журналисты Kyiv Post собрали отзывы бойцов об опыте эксплуатации автомобилей.

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По словам Дениса, сержанта одной из бригад Нацгвардии, он на бронеавтомобиле "Новатор" попадал и под обстрел, и под fpv-дрон.

"Впереди меня был блокпост, по нему работал танк. Ты видишь, какое летит метров 20-50 справа-слева, обломки задевали броню, но она себя хорошо показала. Ребят только контузит, проходит по броне волной, а ты невредим остаешься. Ночью, когда едешь, очень хорошо можно увидеть в приборе ночного видения, как летит fpv", – рассказывает Денис.

Как рассказал офицер одной из бригад Сил обороны Александр, некоторые возможности "Новатора" неоднократно спасали жизнь бойцов: бронеавтомобиль выходил из-под обстрела даже без шин.

"В этих колесах стоят ранфлеты. Можно безопасно выехать с места обстрела. Да, от шины остаются куски, но за счет ранфлетов можно выехать", – утверждает военный.

"Это не революция – сделать бронированную машину. Но преимуществом есть хороший отзыв о ней заказчика, а он базируется на твоем сервисе, твоем качестве и репутации. Мы постоянно что-то совершенствуем, добавляем, меняем, исходя из боевого опыта", – отметил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, потребности Сил обороны Украины в бронеавтомобилях исчисляется тысячами. Впрочем, при заблаговременном контрактовании отечественные производители могут закрыть эту потребность полностью.