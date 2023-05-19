Сегодня ГУР МО уточнили количество ракет, которое может производиться ВПК россии в месяц. В частности, это:

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35 ед. Х-10125 ед. КРМБ "Калибр"5 ед. 9М723 ОТРК "Искандер"2 ед. Х-47М2 "Кинжал"

Таким образом, суммарно, это 67 ракет.

Хотелось ещё данных по Х-59, Х-31/38, но...

Но всё же, исходя и из этой номенклатуры, которой по Украине в основном и наносят удары, можно сделать определённые выводы, а именно.

Средний показатель накопления боекомплекта от 2 до 5 ракет оккупанты не смогли превысить и это является на сегодня их пределом производственных мощностей.

Так же, с учётом паузы с 9 марта по 28 апреля, когда не проводилось массированных ракетных ударов по территории Украины, российские оккупанты могли накопить суммарно около 100 ед. +/- 10% основных типов ракет, применяемых для ударов по Украине.

В свою очередь, с 28 апреля, когда возобновились удары по Украине ограниченным боекомплектом, по 19 мая, РОВ могли за счёт производства выдать дополнительно 40 - 45 ракет.

Таким образом, в период с 9 марта по 19 мая чистое производство номенклатуры Х-101/555, "Калибр", Х-47М2, 9М723 составило до 150 ед.

В период возобновившихся ракетных ударов по Украине с 28 апреля по 19 мая было выпущено:83 ед. Х-101/55531 ед. КРМБ "Калибр"7 ед. Х-47М2 "Кинжал"2 ед. Искандер-К, но тут я не владею полнотой информации по применению РОВ "Искандеров".

Суммарно выходит так, что оккупанты уже истратили, с момента возобновления ракетных ударов, 123 ракеты. То есть, с упомянутого выше производственного цикла у них осталось 27 ракет разной номенклатуры. И вот тут самая интересная часть, а именно, что будет с ракетными ударами в ближайшие дни?

Ведь при таком темпе использования БК, РОВ в ближайшие дни должны будут вновь взять паузу для накопления боекомплекта. Или же они продолжат наносить удары, но с паузами в несколько дней, дабы поддерживать интенсивность, но не количественный масштаб ударов в 5-10 ед.

Если это так, то это лишь подтвердит то, что неприкосновенные запасы ракетного вооружения у россии не просто истощены, а выведены в практический ноль и она сейчас может позволить себе наносить по Украине ракетные удары рассчитывая исключительно на производство, но не запасы.

В свою очередь, если это так, то тема с контрабандными поставками в россию микроэлектроники становится ещё более актуальной, ведь это лишь подтверждает то, что поставщики и транзитные страны этой техники своими действиями принимают непосредственное участие в убийстве украинцев.