Неприступная крепость: в ВСУ показали, как выглядит граница с Беларусью. Фото

Граница Украины и Беларуси на сегодня уже превращена в сплошную укрепленную оборонительную крепость. Здесь возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых точек. Сразу за линией границы начинается "система минных полей, рвов и заграждений".

Вместе с естественным рельефом (непроходимые леса, болота и реки) это "неприступная крепость", считают в оперативном командовании "Запад". Военные показали, как же сейчас выглядит украинское Полесье на границе.

Неприступная крепость

"Это не только заповедный край, а неприступная крепость. Несмотря на обманчивую тишину со стороны Беларуси, Силы обороны Украины не теряют бдительности, ведь соседнее государство остается сателлитом Кремля и потенциальным плацдармом для врага", – отмечают в ОК "Запад".

Воины-пограничники в составе группировки войск "Запад" надежно удерживают определенный участок государственной границы с Беларусью. Бойцы находятся в "постоянной готовности к мгновенному реагированию на любые враждебные действия или провокации".

На фотографиях – "служебно-боевые будни" личного состава одной из застав пограничного отряда на северных рубежах нашей страны.

О чем речь

Государственную границу Украины с Беларусью протяженностью 1084 км (проходит через Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области) начали укреплять еще до полномасштабного вторжения россиян. Как это происходило в 2021 году, смотрите на видео ниже.

На сегодня все пункты пропуска на этой границе закрыты для обычных граждан. Единственное исключение – это гуманитарный коридор "Мокраны - Доманово", который открыт для украинцев, выезжающих с временно оккупированных территорий.

Пересечение границы обычными путешественниками с туристической или частной целью запрещено. Полноценное функционирование пунктов пропуска будет восстановлено только после стабилизации ситуации с безопасностью, обещают украинские пограничники.

Ситуация на границе

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране. В частности, он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

Украинские пограничники утверждают, что Беларусь продолжает играть вспомогательную роль в войне России против Украины, предоставляя агрессорам свою территорию и инфраструктуру. В то же время прямой угрозы повторного вторжения с белорусского направления пока не фиксируется.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщал о"достаточно специфической активности на участках границы Украины со стороны Беларуси". Украинский лидер уверяет, что в случае угрозы Киев готов оперативно реагировать.

