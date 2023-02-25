''Несокрушимые поднялись на борьбу в феврале и победят'': Зеленский показал кадры, каким был год войны с Россией для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором показал, каким был год полномасштабной войны и Несокрушимости в Украине. Его составили из самых страшных моментов, которые пережили украинцы за это время, и сменились мгновениями наибольшей гордости.

Видео дня

Ролик под названием "Несокрушимые поднялись на борьбу в феврале и победят" украинский лидер опубликовал в Telegram. Он начался с первой воздушной тревоги и взрывов, прогремевших в городах Украины 24 февраля 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Далее на кадрах показали страшные военные преступления, совершаемые за этот год на украинской земле российскими оккупантами. Однако президент подчеркнул, что с самого начала наши люди поднялись на борьбу – каждый на своем фронте.

Политик продемонстрировал, как сегодня Украина поддерживает весь мир – самые влиятельные политики, звезды, общественные деятели и простые люди. Он констатировал, что все это и есть – Несокрушимость. Она, по словам президента, начинается "со смелости помогать, со смелости держаться, с общего гнева, наступления, возвращения Героев, которых не сломали", и многих других невероятных вещей, которые за этот год продемонстрировали украинцы.

"Год устойчивости. Год выдержки. Год единства. Несокрушимые поднялись на борьбу в феврале. Несокрушимые победят", – уверен Зеленский.

Напомним, Зеленский показал, где живет уже год с начала российской войны. В Офисе президента есть отдельная комната, служащая главе государства спальней.

В "комнате" президента расположены кровать, умывальник, мойка для волос, стол, телевизор и гардеробная. Кроме того, есть два окна со светлыми занавесками. Зеленский признался, что спускался с работниками ОП в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский 24 февраля провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Лидер страны ответил на многие важные вопросы. А завершил мероприятие чувственными словами о своей семье;

– также Зеленский рассказал о своих планах по деоккупации полуострова Крым. Украина всеми способами готовится к этому шагу морально, технически, военно, формированием бригад.

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