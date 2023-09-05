'Нет никаких сомнений в том, что они не остановятся': Симоньян пожаловалась на мощную помощь Украине от Запада. Видео

Пропагандистка Маргарита Симоньян признала, что государство-террорист Россия потерпит поражение в войне против Украины. Также она пожаловалась, что Запад продолжает оказывать нашей стране мощную военную поддержку.

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Симоньян запаниковала из-за того, что истребители F-16, снаряды с обедненным ураном и дальнобойные ракеты скоро будут применены против российской армии. Фрагмент заявления пропагандистки опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам пропагандистки, сначала Запад рассуждал, стоит ли поставлять Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Но теперь уже речь идет об истребителях.

Также Симоньян не сомневается, что Украина получит дальнобойные ракеты, и боится, что это оружие начнут применять по территории страны-агрессора России.

"Нет никаких сомнений в том, что они не остановятся. Сейчас речь идет об обедненном уране, об истребителях, о целой авиации, которую они собираются поставить в Украину. И поставят ракеты дальнего действия, способные достигать территории России. Все это будет", – заявила Симоньян.

Напомним, в эфире программы на российском телевидении пропагандистка Маргарита Симоньян снова рассказала об "ужасной жизни" на Западе. По ее словам в Великобритании люди гибнут от холода зимой.

Ранее кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на атаку беспилотников. Она утверждает, что один из дронов якобы был сбит недалеко от ее дома в Московской области.

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