Пропасть

Вчера Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за СОЧ (самовольное оставление части – Ред.). Этот законопроект стал индикатором колоссальной пропасти, которая образовалась между руководством государства и ВСУ, и реальной ситуацией.

Далее текст на языке оригинала.

Проблема цього законопроєкту навіть не в питанні відповідальності, а в тому, що в разі сзч – ти маєш повертатись виключно в той підрозділ, з якого ти пішов. Люди, які приймали цей законопроект, жодного уявлення про сзч і його причини не мають. Так, дуже значний відсоток сзч був пов’язаний з неможливістю перевестись. Тобто якщо в тебе командир повний покидьок, то ти йшов в сзч, тоді повертався в ТЦК і звідти йшов в інший підрозділ. Бо без згоди командира – жодне переведення не можливе. Тому наслідком цього законопроекту буде те, що значна частина взагалі не буде повертатись.

На жаль, ця прірва росте і вона загрожує нам значно більше, чим російські війська. Кількість людей, які втратили зв’язок з реальністю в керівництві всіх рівнів політики і ЗСУ, значно переважає тих, хто його ще тримає.