Нетаньяху: Израиль рассматривает возможность передачи Украине 'Железного купола'

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна изучит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол". Наше государство уже давно пытается приобрести ее для защиты от постоянных российских атак.

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Об этом Нетаньяху сказал в субботу, 4 февраля, в эфире французского канала La Chaîne Info (LCI). Он отметил, что пока не может давать окончательное обещание.

"Мы почти завершили формирование правительства. Затем мы определим общую политическую ориентацию и подумаем над этим вопросом", – сказал премьер.

Нетаньяху объяснил, что Израиль должен рассмотреть "свои интересы в регионе". В случае, если Иерусалим решит не предоставлять Киеву "Железный купол", он может внести вклад в помощь Украине в других сферах.

"Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами, у нас есть и другие соображения. В частности, очень тесная оперативная близость между ВВС Израиля и ВВС России. Самолеты действуют в воздушном пространстве Сирии, пока мы избегали какой-либо конфронтации", – отметил политик.

Премьер подчеркнул, что Израиль не хочет военного противостояния с Россией.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ официально Израиль ограничился предоставлением Украине гуманитарной помощи, включая прием нескольких сотен беженцев.

В то же время, израильский посол в Германии Рон Просор заявил, что Израиль оказывает помощь Украине в противодействии российской агрессии, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между Украиной и Россией, если это потребуется.

– Также премьер Израиля заявил о готовности начать передачу Украине "военных средств". О чем конкретно идет речь, он уточнять не стал.

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