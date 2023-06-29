'Неудачные агрессии всегда делают диктатуры слабыми': Зеленский объяснил, как мятежи в России связаны с ее агрессией против Украины. Видео

Неудачные агрессии всегда делают диктатуры слабыми, что сейчас и происходит в России, проявляясь, в частности, мятежами на территории государства-террориста. Проблему войны в Украине может решить только поражение РФ.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета, среди которых были лидеры стран – членов ЕС и лидеры европейских институций: президент Евросовета Шарль Мишель, Европейской комиссии – Урсула фон дер Ляен и Европейского парламента – Роберта Мецолла. Соответствующее видео опубликовано в Telegram главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Чем слабее будет Россия и чем больше ее хозяева будут бояться мятежей и бунтов, тем больше они будут бояться раздражать нас с вами, свободный мир. Слабость России даст ей резоны быть безопасной для других, а ее поражение решит проблему этой войны", – объяснил взаимозависимость президента.

Он призвал мир не останавливаться в санкциях, объяснив, что паузы позволят РФ адаптироваться к давлению.

"Благодарю, что 11-й санкционный пакет уделяет внимание попыткам России обойти санкции через третьи страны, и это внимание следует усилить в 12-м санкционном пакете ЕС", – подчеркнул украинский лидер.

"Если солидарность и дальше будет работать, если наше безопасное и экономическое сотрудничество не будут ломать искусственные и незаконные ограничения, если долгосрочные и принципиальные решения Европы будут и дальше давать миру сигналы, что Европа верит в мир, то эта война точно не затянется", – убежден Зеленский.

Он подчеркнул, что у мира нет альтернатив, поэтому их не имеет и максимальное единство в Европе.

Также глава государства отметил, что защитники Украины – абсолютные молодцы, и от их успеха сегодня зависит безопасность всей Европы.

"И я горжусь ими, каждым и каждой, кто сейчас на позициях, кто отражает российские штурмы и уничтожает российских террористов. Нам удается освобождать от оккупантов нашу землю и людей, и это самое главное. Чем успешнее сейчас будут наши воины, тем дольше Россия перестанет быть опасной и для Украины, и для всей нашей Европы", – отметил украинский лидер.

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