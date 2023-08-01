'Неутомимо работают день и ночь': Вадим Столар рассказал о команде, которая помогает с благотворительными проектами

Вадим Столар убежден в том, что в нынешние сложные времена должны объединяться все те, у кого есть способности и силы помогать другим. Поддержка военных и пострадавших от войны гражданских стала для него приоритетом, и в статье для Украинских новостей он решил поделиться подробностями о слаженной работе своей команды.

Видео дня

Как заверил Вадим Столар, его помощники на всех этапах благотворительности воспламеняют его самого своим энтузиазмом и вдохновением в деле помощи другим.

"Неутомимо работая день и ночь, эти люди последовательно реализуют все наши проекты и программы, подходя к делу со всей ответственностью. Сегодня я рад рассказать вам об этих незаурядных личностях, которые действительно заслуживают глубокого уважения", – подчеркнул Вадим Столар.

По его словам, в вопросе обеспечения всеобщего администрирования и эффективного надзора за благотворительными проектами ключевую роль играет Наталья Приходько – надежная опора для мецената и движущая сила всей команды. Она берет на себя ответственность за инициирование и управление критическими процессами в организации, тщательно анализируя насущные потребности и изучая предложения коллег.

"В эти сложные времена стратегические способности Натальи ярко сияют, когда она мастерски и эффективно руководит нашей благотворительной деятельностью, – рассказал Вадим Столар. – Ее преданность делу невероятна, за что я очень благодарен".

Одно из приоритетных направлений работы благотворителей – помощь защитникам. И в этом направлении ключевой фигурой команды Андрей Фещенко.

Андрей – квалифицированный профессионал, и он играет ведущую роль в практической реализации проекта "++ для ВСУ", – поделился Вадим Столар. – Как движущая сила инициативы Андрей берет на себя важные обязанности, такие как установление контактов, надзор за закупками и обеспечение бесперебойного приема и доставки помощи на позиции".

Юлия Уласик – неотделимый член команды, которому доверено курировать направления грантовой поддержки партнерских организаций и реабилитации военных.

"Юлия смогла определить необходимость и потенциал расширения деятельности Фонда через грантовую программу, идею, которую она сама предложила. Успех в прохождении первого же этапа этого проекта открыл путь для амбициозных планов дальнейшего развития, включая выход на сотрудничество за рубежом. Благодаря налаженным связям Юлии, ряд общественных организаций объединили свои усилия, что позволило охватить большее количество людей, нуждающихся в помощи", – отметил Вадим Столар.

Еще одним весомым вкладчиком в общее дело благотворитель назвал Валерию Лебедеву, возглавляющую направление предоставления продовольственной помощи населению. Кроме того, Валерия играет решающую роль в управлении масштабной программой "Відновись", которая направлена на эмоциональную реабилитацию семей, потерявших одного из родителей из-за войны. Валерия несет полную ответственность за организацию и реализацию всех этапов этой жизненно важной инициативы.

Вадим Столар восхищается настойчивостью и целеустремленностью волонтеров, которые объединились ради добрых дел – особенно тех, кто сам имеет статус внутренне перемещенных лиц из-за войны.

"Волонтеры демонстрируют непреклонную самоотверженность, активно приобщаясь к упаковке продуктовых наборов и без устали помогая в их распространении по всей Украине. Несмотря на разный возраст и жизненный опыт, всех их объединяет глубокое понимание общих усилий для достижения Победы. Настоящая сила наших волонтеров – в их искреннем желании помогать другим", – подытожил Вадим Столар.

Есть желание также приобщиться к совместному труду ради помощи ближним? Обращайтесь в личные сообщения и становитесь членами большой волонтерской семьи!