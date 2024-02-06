Некоторое время тому ГУР МО Украины стало героем всех новостных лент, когда были раскрыты подробности операции уничтожения Ту-22М3, на территории россии.

Но есть ещё один момент, которому тогда не было уделено внимание.

В ходе этой уникальной операции был полностью уничтожен один и повреждено два Ту-22М3, о чём и так всем известно. Но, нюанс в том, что это были боеспособные самолёты.

Почему нюанс?

По состоянию на 2023-й год в составе вкс рф числятся 62 стратега Ту-22М разных модификаций. Но 30 из них имеют разного уровня, от мелких до тяжёлых, неисправности. Некоторые из самолётов используются в формате канибализма, для поддержания рабочего состояния других самолётов.

То есть, уничтожены и повреждены были не просто самолёты, а точечной, именно те не многие, которые могли выполнять боевые задачи.

Ну и совершенно отдельная тема, боеспособность российской стратегической авиации.