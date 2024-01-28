Невеста погибла, ее любимый выжил, но остался без ноги: подробности о погибших от российской ракеты в Харькове

В Харькове попрощались с жертвами российских обстрелов города, которые произошли 23 января. В тот день российские оккупанты трижды наносили ракетные удары по мирным кварталам, стреляли С-300, "Искандерами" и Х-22. Это все баллистические ракеты, которые сбить сложно. Тем более, что обстрел ведется из Белгородской области, которая находится совсем рядом.

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Один из снарядов попал в 5-этажку, разрушив целый подъезд. Под завалами погибли 10 человек. Также от ударов разрушены стены другого 9-этажного жилого дома, снаряды попали по частному сектору, там также есть погибшие и раненые.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ракета разрушила целый подъезд

Утром 23 января враг дважды нанес ракетные удары по Харькову. Первые взрывы прозвучали в 4 часа утра, а потом в 7 часов. Жители города говорят, что подобное было только весной 2022 года, когда оккупанты пытались захватить Харьков.

Удары нанесли по Киевскому району Харькова, повредили санаторную школу-интернат, жилые дома, газопровод. Затем обстрел начался в 7 часов утра, под ударом оказались опять Киевский район и Салтовка. Вновь повреждены жилые дома, учебное учреждение, инфраструктура.

Под обстрел также попал район села Жуковское, который является частью города. Тут ракета прилетела в 5-этажную хрущевку, разрушив целый подъезд. Под завалами оказались люди, большинство из которых мирно спали.

Погибла семья военного

В первый день спасатели достали из-под завалов хрущевки тела 8-летней девочки и ее мамы. Позже стало известно, что это семья Владимира Машкина, игрока харьковского клуба по регби "Легион XII", а также сборной Украины по регби.

Сам Владимир с первых дней вторжения добровольно отправился защищать родину. А его супруга Виталина и дочь Кира оставались дома.

"Это была их принципиальная позиция. Они хотели быть ближе к фронту, там где находится Володя. Чтобы он мог приезжать в отпуск к ним, чтобы они могли ему помогать и поддерживали его. Они жили в микрорайоне Жуковский, это село, фактически в черте города, со стороны Белгорода. Там много обстрелов, хотя там только жилая застройка, частный сектор, рынок", – рассказал OBOZ.UA Роман Быхов, президент Федерации регби Харьковской области.

В день трагедии Владимир как раз возвращался домой в отпуск. К сожалению, не успел. 25 января он навсегда попрощался со своими любимыми девочками.

8-летняя Кира училась во втором классе школы №16, до этого ходила в детский садик неподалеку. "Кира ходила к нам в садик, чудесная, добрая, умная девочка. Это огромное горе", – говорит OBOZ.UA заведующая Светлана Романенко.

Знакомая семьи Яна тоже не может скрыть горя.

"Жизнь несправедлива, забрали жизни двух замечательных девочек, очень тяжелая потеря, я потрясена и до сих пор не могу поверить, что их больше нет. Наши мужья вместе работали, мы иногда вместе гуляли, проводили время. Они были добрыми, отзывчивыми. И самыми важными и любимыми девочками для папы и мужа. Это очень хорошая семья!" – сказала OBOZ.UA Яна.

Еще одна знакомая семьи Юлия Гармаш вспоминает, как Владимир делал предложение Виталине.

"Однажды он мне позвонил и попросил устроить для Виточки сюрприз – он хотел сделать ей предложение. Мы пригласили операторов, стилистов, было много гостей, шквал аплодисментов. Виту я пригласила как модель, ведь она была очень красивой. Она очень смущалась от такого количества народа. Вова вышел на сцену в маске и стал петь песню, а Вита его даже не узнала. Только когда он снял маску, она поняла, что это Вова. А дальше как в сказке: красивый стих, который Вова сам написал, цветы, он встал на колено и достал коробочку с колечком, открыл ее и протянул Виталине", – рассказала OBOZ.UA Юлия.

И Вита, и Вова были очень спортивными, такой же была и Кирочка. Девочка занималась скалолазанием и тхэквондо.

"Родные говорят, что у девочки ладошки были всегда в мозолях, потому что она любила везде лазить. Это была очень красивая семья. Мы с Виталиной были коллегами с 2012 года, работали в развлекательном центре в Харькове. Я всегда восхищалась ее изысканностью и добротой. Это такая редкость, когда в человеке сочетаются красота и внешняя, и внутренняя", – говорит Юля.

Те, кто хотят помочь родным погибшим, могут перечислить деньги на банку.

"Она была ангелом"

Под завалами погибла 22-летняя студентка Харьковского национального аэрокосмического университета Катерина Хорощак. Девушка только 10 января отметила свой день рождения.

Катя жила в этом доме вместе со своим будущим мужем и однокурсником 21-летним Костей Кобзевым. Костя выжил во время взрыва. Сейчас парень находится в больнице, у него серьезные травмы конечностей и ожоги. К сожалению, Косте пришлось ампутировать ногу.

"Катя была необычным ребенком, мы сразу заметили ее одаренность. У нее была хорошая память, она любила рисовать и закончила в Запорожье художественную школу, занималась плаванием и гимнастикой. Она была трудолюбивой и ответственной. В ХАИ она поступила на бюджет и параллельно училась в Киевской государственной академии им. И. Бойчука, на дизайне", – поделился с нами папа Кати Сергей Хорощак.

Он рассказал, что Катя в совершенстве владела английским языком, знала немецкий. Она рисовала картины. А пока была студенткой, еще работала и помогала родителям. Этим летом она собиралась выйти замуж за своего единственного любимого Костика.

"Она была ангелом, который нес тепло и любовь", – говорит отец девушки.

После начала вторжения пара выехала в Ужгород, но потом вернулась в Харьков. Они жили уже в своей квартире, сделали там ремонт и наотрез отказывались покидать Харьков, хотя у них была такая возможность. Они были счастливы, в их квартире всегда были огромные букеты цветов.

Оба студента изучали системы управления летательных аппаратов. Катя была родом из Запорожья. Вместе с ней погибла и их собачка Персик.

Мама Константина сейчас нуждается в помощи, если кто-то хочет поддержать семью, то может перечислить деньги на этот счет IBAN UA483052990000026200687040145 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" РНОКПП 2670915261 Межерицкая Наталья Станиславовна.

Помочь родным погибшей Кати можно, отправив деньги на карту мамы 4149 6293 5684 9018 Холявко Мария или папы 5168 7451 3314 7238 Хорощак Сергей.

Стреляла из лука и работала в издательстве

В квартире на первом этаже этого подъезда жила семья Юрия и Татьяны Дорошенко. Юрий остался жив, он в больнице. А Татьяна погибла.

Ей было 53 года, она работала менеджером в известном харьковском издательстве "Фоліо". В браке пара была двадцать лет. У них был единственный сын, но в 18 лет он погиб.

Пара увлекалась стрельбой из лука. "Очень приветливая, отзывчивая, добрая, всегда готова была помочь. Хоть была маленькая и хрупкая, но вместе с мужем занималась стрельбой из лука", – рассказала OBOZ.UA ее коллега Юлия.

Судя по фото в Facebook на страничках супругов, стрельба из лука была их самым большим увлечением в жизни. Они вместе с друзьями тренировались и участвовали в соревнованиях, вместе проводили время.

Помог соседу, а потом прилетела вторая ракета

Еще одной жертвой российского обстрела Харькова стал выпускник Харьковского национального аэрокосмического университета Евгений Костюков.

Он жил в частном секторе. Рано утром ракеты прилетели в их район. После обстрела мужчина помогал соседят забивать окна, которые вынесло взрывной волной. Последнее время Евгений работал таксистом. После того, как с окнами было покончено, он сел в свою машину – и тут прилетели новые ракеты.

Личность Костюкова удалось установить только по анализам ДНК, он оказался в самом эпицентре взрыва. Как сообщают в самом университете, часть мотора автомобиля Евгения потом обнаружили на крыше соседнего дома.

У Евгения осталась мама, если кто-то захочет помочь, то можно это сделать, перечислив деньги на карточку 4149 4993 8057 8417 Костюкова Надежда Ярославовна.

До укрытия добежать не успела

23 января российская ракета убила и 59-летнюю бухгалтера одного из предприятий Харькова Аллу Говорову.

Как рассказала ее коллега Валентина, женщина в то утро пришла на работу, хотя в чате руководитель ее отдела написала, чтобы все оставались дома. Второй обстрел города начался в 7 часов утра.

Враг обстреливал баллистическими ракетами жилой микрорайон, где находится предприятие. Алла побежала в укрытие, когда начались прилеты, но добежать так и не успела. Осколок попал ей в лицо. Кроме этого, у нее была повреждена шея, грудная клетка и брюшная полость. Ранения были очень серьезные, она буквально истекала кровью.

Скорая доставила ее в больницу, но, к сожалению, она скончалась.

"Она была очень хорошая, дружелюбная. Мы проработали с ней вместе почти десять лет, поэтому она близкий мне человек. Она очень следила за собой, всегда с макияжем, с прической. Была очень интеллигентным человеком", – рассказывает нам Валентина.

У Аллы была непростая судьба. У них с мужем был единственный сын. Ему был 21 год, когда у него случился инсульт. Родители постоянно занимались его реабилитацией. Однако с началом полномасштабного вторжения его состояние ухудшилось и он умер.

Также Алла очень любила животных, всегда подкармливала их. Одного кота подобрала на улице и забрала домой. У нее на страничке в одной из соцсетей есть фото рыжего пушистого любимца.

У нее остался муж Юрий.