Невидимые герои войны: четыре истории, как представители невоенной сферы приближают общую победу над Россией

Полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года повлияло на жизнь всех граждан Украины. Каждый сознательный украинец задумался над тем, как принести максимальную пользу для своей родины в это бурное время. Кто записался в ряды Сил обороны Украины, кто погрузился с головой в информационную войну, кто адаптировал свой бизнес для нужд военного времени, кто начал максимально использовать свои знания и навыки для помощи военным, а кто просто стал волонтером или начал донатить на армию.

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OBOZREVATEL рассказывает четыре истории людей и организаций, жизнь которых кардинально изменилась с началом полномасштабной войны и каждый из которых на своем месте по мере своих возможностей приближает победу.

WOG Харьков

Сеть автозаправочных комплексов WOG работает в Харькове уже много лет, но полномасштабное российское вторжение внесло свои коррективы в работу.

Харьков одним из первых ощутил начало войны – уже в 5 часов утра 24 февраля миллионы жителей города услышали взрывы и началось оживленное автомобильное движение: кто-то поехал на работу, кто-то предпринял определенные действия по эвакуации, кто-то продолжал обеспечивать жизнедеятельность города – и всем потребовалось топливо. Почти сразу появилось очень много волонтеров, которые помогали с доставкой продуктов и лекарств, а также фондов, помогающих эвакуироваться тем или иным слоям населения – всех их нужно было заправлять.

"Было ограничено, как во всей стране, количество выдачи топлива в одни руки – мы заправляли около 20 литров на автомобиль, чтобы люди могли выехать из города и дальше эвакуироваться. А уже из сформированных таким образом резервов заправляли спасающих и защищающих – ТрО, ВСУ, полицию, ГСЧС, автомобили скорой помощи и бизнес, обеспечивавший жизнедеятельность города", – рассказывает директор Харьковской региональной дирекции WOG Виктор Смирнов.

Но даже при таких ограничениях топливо быстро начало заканчиваться, потому что возникли проблемы с доставкой – водители бензовозов переживали за свою безопасность и отказывались везти горючее в Харьков, который ежедневно обстреливали российские войска. Проблема решалась путём коммуникаций (убеждение водителей бензовозов) и сопровождения представителями харьковского отделения WOG.

Вторым вызовом было обеспечить работу автозаправочных станций в условиях постоянной опасности обстрелов, ведь в первые месяцы войны боевые действия шли буквально в окрестностях города и из 10 заправок WOG в Харькове только одной удалось уцелеть, тогда как все остальные в той или иной степени пострадали – от взрывной волны или от осколков. Здесь пригодился сервис бесконтактного обслуживания WOG PAY, разработанный еще в 2017 году и испытанный во время пандемии коронавируса, а именно – дающий возможность клиенту заправиться без контакта с персоналом заправочной станции.

"В течение нескольких месяцев интенсивных обстрелов в Харькове в силу его географического расположения было сложно спрогнозировать – когда именно начнется обстрел и куда именно прилетит. Очень часто прилеты были даже раньше включения воздушной тревоги. Поэтому почти месяц заправки работали в удаленном режиме благодаря функционалу WOG PAY. Таким образом мы могли заправлять автомобили дистанционно, не подвергая опасности своих работников. Так мы пережили март. В начале апреля, понимая уже какую-то тенденцию обстрелов и то, что ВСУ не дадут врагу зайти в город, мы смогли возобновить работу полноценно – привозили топливо и работали в стандартном режиме", – говорит Виктор Смирнов.

Для функционирования системы WOG PAY потребовалось лишь временное присутствие на заправках отдельных работников, которые при необходимости обновляли программное обеспечение или производили определенные механические действия, например замену рулонов кассовой бумаги. В то время как остальные работники могли находиться в безопасности без срыва работы заправочных станций.

"Благодаря тому, что позиция компании была держать определенный остаток для критической инфраструктуры, у нас не было ни одного дня, когда мы хотя бы на одном из объектов не могли заправить полицию или скорую. Имея социально активную позицию и понимая необходимость обеспечения жизнедеятельности города, мы заправляли даже без наличия у организаций топливных карт или талонов. Просто приезжал любой полицейский, пожарный, медик или военный, просил горючее, показывал соответствующий документ – и мы просто заправляли. В то время всё базировалось на ощущении единства, доверия и общего желания выстоять", – вспоминает Виктор Смирнов.

Интернет-войска Украины

Инициативу Интернет-войска Украины 28 февраля 2022 запустили волонтеры под патронатом Министерства цифровой трансформации и Министерства культуры и информационной политики Украины. Суть инициативы заключалась в том, чтобы координировать борьбу с врагом в сети интернет, направляя хаотическую энергию пользователей сети в максимально полезное русло.

Скелет команды составляют волонтеры, которые в течение года ежедневно выполняют малозаметную широкой массе, но крайне необходимую работу, приближая тем самым общую победу. К команде все время присоединяются новые люди на добровольной основе. К примеру, одна украинка из-за границы предложила помощь в вычитывании англоязычных текстов перед публикацией.

Деятельность инициативы происходит следующим образом: на четырех интернет-платформах (Telegram, Instagram, Facebook и Viber) люди получают задания, которые добровольно выполняют онлайн. Задачами может быть написание соответствующих писем на электронную почту или комментариев в социальных сетях определенным компаниям, правительственным или неправительственным организациям, на позицию которых в отношении России (как агрессора) или Украины (как жертвы агрессии) нужно повлиять.

Интернет-войска Украины берутся за такие темы, как полная экономическая блокада врага (санкции, нефтяное и газовое эмбарго, вывод бизнесов из России), привлечение мирового сообщества к защите Украины (предоставление ПВО, другого оружия), распространение в мире информации о последствиях войны и действиях страны-агрессора, объединение мирового сообщества против России и тому подобное.

За год войны инициативой реализовано сотни проектов, среди которых можно выделить историю с авиаперевозчиком Wizz Air, который в августе 2022 года сначала объявил о планах возобновить рейсы из России в ОАЭ, но после активной информационной кампании интернет-войск Украины выпустил пресс-релиз, в котором заявил о "приостановке планов по возобновлению полетов из Москвы в Абу-Даби на фоне растущей критики этого решения".

Кроме собственных проектов, интернет-войска Украины были интегрированы во многие внешние задачи, как подписание петиции CloseTheSky, предоставление Украине танков Leopard, признание России государством-террористом или побуждение к выходу из России или частичного прекращения деятельности бизнеса в РФ таких компаний, как PayPal, McDonalds , Shell, Warner Music Group, Orchard Music Distribution, Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, Believe Music, TOYOTA, Air Serbia, Visa, Mastercard.

Также при участии интернет-войск Украину поддержали такие мировые звезды, как Джаред Лето, Стивен Кинг, Нассим Талеб, Майкл Дуглас, Бенедикт Камбербетч, Арнольд Шварценеггер, МАГАТЭ запустило процесс проверки атомных электростанций, а 42 сенатора написали обращение к президенту США Джо Байдену о предоставлении Украине воздушной поддержки.

На сегодняшний день интернет-войска Украины объединяют на своих платформах более 180 тысяч пользователей социальных сетей, которые уже выполнили около 460 задач. Работу инициативы отметили украинские звезды, среди которых Святослав Вакарчук, Дмитрий Монатик, Ольга Цыбульская, Юрий Горбунов, группа Kalush, Дмитрий Шуров, Артем Пивоваров и Александр Педан.

"Мы постоянно следим за актуальными темами и выбираем задачи по принципу – что сейчас наиболее актуально. Также мы отслеживаем официальную государственную позицию (по линии Офиса президента, МИДа и прочих) и поддерживаем их нарративы. Ведь в условиях гибридной войны информационный фронт также имеет большое значение", – говорит координатор интернет-войск Украины Ирина Ященко.

Save Ukraine Now

Координационный Центр помощи военным Прикарпатья Save Ukraine Now (SUN) был создан в первые дни широкомасштабной войны общественными организациями, бизнесом, культурными институциями в партнерстве с Ивано-Франковским городским советом и военными.

Это низовая неполитическая инициатива, которая с первых дней полномасштабного вторжения собрала более 100 волонтеров и разработала логистическую структуру по обеспечению батальонов Прикарпатья. Волонтеры центра наладили сотрудничество с международными организациями, диаспорой, добились повторяющихся вкладов благотворителей и заручились поддержкой громады Ивано-Франковской области.

Главной целью Координационного центра является помощь прикарпатским военным на передовой. Это силы территориальной обороны, спецназовцы, отдельная горно-штурмовая бригада, бригада тактической авиации, нацгвардейцы и новосозданные отдельные стрелковые батальоны.

Центр работает следующим образом: получает запросы от командования военных подразделений Ивано-Франковской области, после чего осуществляет поиск, закупки и доставляет оборудование и снаряжение украинским защитникам. Все закупленные товары передаются только по документам (акты приема-передачи).

Благодаря значительному количеству волонтеров и собственным ИТ-решениям инициатива смогла быстро систематизировать и квалифицировать большой объем запросов на обеспечение, наработать базы источников поставок товаров и наладила сбор средств для закупок с сопутствующими операциями контрактирования и логистики в Украине и за границей.

Так, уже в апреле 2022 года с помощью Координационного центра SUN был укомплектован новый батальон на 500 бойцов (амуниция, средства связи, тепловизоры, компьютерная техника, одежда, индивидуальные аптечки и прочее).

Всего же за 2022 год координационный центр передал военным оборудование и снаряжение на сумму более 2 млн долларов.

В поддержку работы центра прошли многочисленные спортивные турниры, аукционы, ярмарки, тематические собрания, действует уникальная ежемесячная инициатива "Однодневный заработок в поддержку батальонов Прикарпатья".

Инициатива ежемесячного пересчета однодневного заработка для ВСУ является особенностью координационного центра Save Ukranie Now, по состоянию на начало 2023 год взносы от нее составляют около 80% всех поступлений SUN. Регулярные ежемесячные взносы позволяют планировать закупки, бронировать дефицитные товары, заказывать отдельное производство, покупать оптом по лучшей цене, а также закрывать стоимостные позиции, которые самостоятельно приобрести очень сложно.

"Волонтеры координационного центра Save Ukraine Now безгранично благодарны каждому благотворителю, организации и громаде в Украине и за рубежом за доверие и поддержку. Каждый вклад, акция, аукцион или событие помогали SUN оставаться активным и эффективным в течение прошлого года. К сожалению, война продолжается, формируются новые подразделения и возникают новые потребности. С начала года средств хватает примерно на четверть имеющихся запросов, но центр продолжает работу. Сейчас наш основной приоритет – привлечение средств через инициативу "1 день в месяц работаю для ВСУ". Мы в Координационном центре убеждены, что эта инициатива позволит и дальше результативно обеспечивать подразделения Прикарпатья на передовой. Двигаемся к победе и не можем сбавлять темп поддержки", – говорит представитель Save Ukraine Now Ярина Мельник.

КоЛеСо

Сеть учебно-тренировочных центров тактической медицины КоЛеСо – это организация, бесплатно осуществляющая подготовку военнослужащих и гражданских жителей громад к оказанию домедицинской помощи раненым в условиях боевых действий. Сеть является общественной организацией, объединившей более 100 волонтеров в разных громадах.

Со времени полномасштабного вторжения потребность учений и тренировок по тактической медицине значительно возросла. Сегодня такими знаниями должны обладать не только все военнослужащие, но и гражданские лица. Поэтому курсантами центров являются как действующие военные, так и жители громад.

Первый региональный центр приступил к работе в Киеве в марте 2022 года. В августе открылся региональный центр в Запорожье, а в ноябре – в Кривом Роге. В марте 2023 года должны открыться еще два центра – в Николаеве и Виннице. Все центры работают 5-6 дней в неделю. За почти год работы бесплатное обучение прошли более 21 тыс. курсантов.

Каждый центр имеет свои учебные помещения, оборудованные необходимым тренировочным оборудованием, тренажерами и тренировочными симуляциями, где курсанты отрабатывают навыки в условиях, приближенных к реальным боевым действиям и связанным с ними опасностям. Финансируется сеть за счет украинских и международных благотворительных фондов.

Основа курсов в центрах КоЛеСо – протокол ТССС (Tactical Combat Casualty Care), признанный в большинстве армий стран НАТО. Этот протокол – рекомендации по помощи раненым в условиях боевых действий, которые в течение последних 30 лет формировались на основе анализа войн в разных странах.

Курсы в центрах КоЛеСо отличаются от других курсов TCCC с использованием другого акронима – вспомогательного слова, что помогает легко запомнить правильную последовательность действий помощи раненым. Вместо английской аббревиатуры MARCH используется украинский аналог КоЛеСо (КровьЛегкиеСердце), что облегчает запоминание людям, не владеющим английским языком на достаточном уровне.

Сегодня центры имеют два курса: базовый однодневный 6-8-часовой курс ASM (для всех военнослужащих и гражданских лиц, проживающих в зоне ведения боевых действий) и 4-5-дневный 40-часовой курс CLS (преимущественно для боевых спасателей, которые не имеют медицинского образования), а также практические модули, благодаря которым курсанты осуществляют системное повторение и тренировку навыков.

Все курсы стандартизированы, материалы протокола публичны и доступны онлайн благодаря ресурсу Deployed Medicine и их использование не ограничено для любых неприбыльных инициатив. Для всех инструкторов КоЛеСо существуют правила: четко и неукоснительно соблюдать протокол ТССС и преподавать на украинском языке.

"Спрос на обучение бешеный – запись на курсы в центрах заполнена на два месяца вперед. Все больше в Силах обороны командиров, осознающих важность знаний и навыков домедицинской помощи для их личного состава. И все больше гражданских людей, которые осознают опасность и риски", – говорит основательница сети центров и глава ОО "КоЛеСо" Ольга Омельчук.

Наибольшим вызовом сети стала нехватка инструкторов по тактической медицине, уже имевших опыт преподавания. Этот вопрос решили привлечением гражданских врачей. Более 80 врачей и других медицинских работников в разных громадах согласились изучать протокол ТССС и стать инструкторами в свободное от работы время.

"Могли ли мы все представить, что обучение по оказанию первой помощи раненым пригодится такому количеству военнослужащих и гражданских? И могли ли гражданские врачи представить себе, что станут инструкторами по тактической медицине? Значительная их часть не идет в ряды Сил обороны, так как должны оставаться на рабочих местах. Но все они стремятся прилагать силы к приближению победы, поэтому в свои выходные приходят в центры КоЛеСо, осознавая, насколько спасительны знания и навыки помощи раненым", – говорит Ольга Омельчук.

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