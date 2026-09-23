"Невыразимо больно": в Житомирской области простились с двухлетней девочкой, которую РФ убила ударом по Киевской области

В Житомирской области 22 сентября простились с двухлетней Эмилией Иваненко, которую убила Россия . Девочка погибла в результате удара войск РФ по Киевской области.

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В день прощания с невинной жертвой российской агрессии в поселке Чоповичи был объявлен траур. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

В Житомирской области похоронили убитого Россией ребёнка

Похороны двухлетней Эмилии, воспитанницы киевского дошкольного учебного заведения №82, состоялись 22 сентября в поселке Чоповичи.

Ребенок погиб в результате атаки российского дрона по Киевской области – в "Вечернем Киеве" предположили, что жизнь девочки оборвал российский удар по Глевахе Фастовского района.

О гибели Эмилии сообщили в столичном детском саду, который она посещала.

"Ее жизнь трагически оборвала вражеская атака российского дрона. Невыразимо больно осознавать, что этой маленькой жизни больше нет… Она навсегда останется в наших сердцах – светлым воспоминанием, детской улыбкой и частичкой нашей семьи", – написали в учреждении о девочке, которая появилась на свет уже во время полномасштабной войны, в 2023 году.

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Эмилию похоронили на центральном кладбище Чоповичей. В знак скорби 22 сентября в Чоповицкой громаде объявили Днем траура.

В громаде сообщили, что Эмилия была внучкой бывшего главы поселка Анатолия Иваненко.

На странице киевского детского сада также были опубликованы реквизиты для сбора средств в поддержку семьи Эмилии.

Реквизиты для оказания помощи:

Банк Monobank:https://send.monobank.ua/jar/6rLUGDA7iC

Номер карты банка:4874 1000 3408 6879

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября в Киевской области в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей. Позже стало известно, что в больнице скончался еще один ребенок.

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