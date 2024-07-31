Newsweek рассказала о защитных экранах для БМП Bradley, которые для ВСУ производит 'Стальной фронт'

Издание Newsweek ознакомилось с новой украинской разработкой, защищающей американские боевые машины пехоты от дронов-камикадзе.

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Тестирование комплектов защитных экранов для американского БМП М2 Bradley уже завершено, сообщает издание Newsweek.

Их разработала украинская компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова, направленной на помощь ВСУ.

Известно, что защитная конструкция разработана специально для американских машин боевой пехоты М2 Bradley, уязвимых к дронам FPV. Они могут повредить часть танка, остановить его, что сделает машину легкой мишенью для последующего удара дрона или противотанковых ракет и артиллерии. Это угрожает жизни не только БМП, но и его экипажу.

"Дроны сейчас являются наибольшей опасностью для танков и любой бронетехники, которую использует украинская армия. Стало понятно, что БМП M2 Bradley могут извлечь пользу из этого повышения защиты, поскольку они уязвимы к вражеским дронам", - рассказал Newsweek Александр Мироненко, операционный директор "Метинвест".

Инициатива "Стальной фронт" уже делает схожие защитные экраны для танков M1 Abrams и другой военной техники. И они уже "хорошо зарекомендовали себя в бою, защищая как экипажи, так и танки".

Решения для Bradley, однако, "более сложные, чем наши предыдущие варианты", по словам Мироненко. "Они требовали специальной мобильной конструкции экрана – экран должен был быть переработан, чтобы двигаться назад и вперед с верхней части на сторону транспортного средства в зависимости от боевой ситуации."

В то же время, издание отмечает, что техника, передавшая Украине Вашингтоном, такая как танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, является приоритетной целью для российских военных. Командир 47-й механизированной бригады Украины сказал Newsweek в январе 2024 года, что российские солдаты "боятся" начинать операции "когда знают, что против них будет Bradley."

Известно, что США предоставили Украине 31 танк Abrams и более 300 Bradley согласно документам Пентагона, как указывает Newsweek.

Напомним, что "Стальной фронт" это частная инициатива для помощи ВСУ, объединившая усилия всех бизнесов Рината Ахметова. Сейчас он направил в поддержку военным и гражданским украинцам более 9 млрд грн, что делает его крупнейшим частным донором страны.