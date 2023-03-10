Ни одного уцелевшего места: в сети показали, как изменились окрестности Бахмута за пять месяцев тяжелых боев. Фото
В сети появились спутниковые фото, демонстрирующие интенсивность российских ударов, которые оккупанты наносят по украинской территории в попытках занять Бахмут Донецкой области. За пять месяцев активных боевых действий окрестности города стали выжженной землей с тысячами воронок от снарядов.
Соответствующий снимок был сделан компанией Maxar Technologies. Фотосравнение опубликовал Telegram-канал "Obozrevatel.ua".
На двух фотографиях запечатлен один и тот же участок местности. На первом кадре видно, что территория уже обстреливалась, но следов от попадания снарядов относительно немного.
Второе фото окрестностей Бахмута сделано пять месяцев спустя, 7 января 2023 года. Участок со спутника выглядит совсем по-другому. Каждый метр земли покрыт следами взрывов, воронок от российских снарядов так много, что их даже трудно подсчитать.
Напомним: украинский Бахмут сейчас полуокружен российскими оккупационными войсками, но Силы обороны продолжают сражение за город. В ВСУ рассказывали, что на Бахмутском направлении действуют малые тактические пехотные группы оккупантов, задействована также бронетехника ВС РФ, а артиллерийские обстрелы не утихают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что оборона Бахмута позволяет нашим войскам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступлениям.
– Украинские защитники на развалинах уничтоженного дома в Бахмуте нашли редкое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко, датированное 1917 годом. Находку обнаружили 9 марта – в день рождения поэта и художника.
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